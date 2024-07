Pronósticos New York City vs Querétaro: el club mexicano busca un triunfo

Bolavip México te ofrece los mejores pronósticos de New York City vs Querétaro, duelo correspondiente a la fecha 1 de la Leagues Cup.

En la Liga MX no encuentra el rumbo y se encuentra en la última ubicación, pero Querétaro sueña con elevar su producción fuera de su territorio. Este domingo inicia la aventura en la Leagues Cup y se mide ante New York City, otro equipo que no atraviesa un buen presente y busca una resurrección.

Previo a este desafío, nuestro especialista te ofrece los mejores pronósticos para que contemples a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Nueva York City vs Querétaro

Resultado al descanso: New York City – 2.00 en bet365

Remates a puerta Federico Lértora: más de 0.5 – 1.83 en bet365

Más de 2.5 goles y ambos marcan – 1.95 en bet365

New York City ganará el primer tiempo

El conjunto de la MLS se cruza ante un oponente que sufre excesivamente la etapa inicial. Sin ir más lejos, Querétaro se fue al descanso es desventaja en las últimas cuatro participaciones que tuvo.

Lértora prueba a la portería

El mediocampista argentino se caracteriza por su buen remate. Sin ir más lejos, disparó a puerta en cuatro ocasiones en las últimas seis presentaciones de Querétaro.

Los dos anotarán y habrá al menos tres goles

En tres de los últimos cuatro partidos que afrontó New York City, las estadísticas marcan que ambos equipos anotaron.

A su vez, ambos convirtieron en cinco de los últimos seis partidos que disputó Querétaro. En tres de los últimos cuatro hubo más de dos goles.

Cuotas en New York City vs Querétaro

