Qué es Over y Under en apuestas deportivas

Las apuestas Over / Under, también conocidas como mercados Más / Menos son unas de las más populares en la actualidad. ¿Pero exactamente qué es Over y Under en apuestas deportivas en México? El método consiste en pronosticar si la suma total de puntos o goles en un encuentro será mayor (Over) o menor (Under) a la cifra establecida por la casa de apuestas. Lo vemos en detalle a lo largo de esta guía.

Popularidad de los mercados Más/Menos

Antes de adentrarnos a explicar qué es Over y Under en apuestas, veamos por qué este mercado es tan atractivo para los usuarios. La ventaja principal reside en que ofrecen una forma emocionante de apostar en deportes sin necesidad de predecir el ganador exacto.

Podrás encontrarlos en operadores líderes, como al registrarte en 1xbet México. En este sentido, son muy accesibles incluso para jugadores que recién acaban de empezar en el mundo de los pronósticos deportivos. Además de esto, los mercados Más / Menos ofrecen otra serie de ventajas:

Sencillez : solo se necesita predecir si el resultado será más alto o bajo que la línea establecida, no quién ganará.

: solo se necesita predecir si el resultado será más alto o bajo que la línea establecida, no quién ganará. Versatilidad : se pueden colocar en diversos deportes y ligas, desde las Champions League de fútbol, hasta la NBA de básquetbol, o la MLB de béisbol, etc.

: se pueden colocar en diversos deportes y ligas, desde las Champions League de fútbol, hasta la NBA de básquetbol, o la MLB de béisbol, etc. Control de riesgos: Ofrecen una alternativa para quienes prefieren evitar apostar al ganador absoluto.

¿Qué es over y under en apuestas?

La técnica de Over y Under ha ganado terreno debido a que no hace falta predecir con precisión exacta el marcador, sino más bien un pronóstico general del rendimiento en un evento deportivo. En México, el interés por este tipo de apuesta ha ido en continuo crecimiento a lo largo del tiempo.

Año Porcentaje de Apuestas Over/Under en México 2018 15% 2019 18% 2020 20% 2021 25%

La simplicidad y el dinamismo de estos mercados son cualidades que destacan a las apuestas Over / Under frente a otros mercados. Te permiten diversificar tus estrategias de juego sin complicarte con pronósticos muy específicos.

Tipos de mercados Over / Under al apostar en deportes

Dentro de las apuestas Más / Menos hay varios mercados para hacer pronósticos. Los más populares son estos:

Over / Under sobre un equipo: en este caso la línea de goles o puntos más / menos se establece para un conjunto o jugador en concreto. Por ejemplo, si en la Liga MX se enfrentan Monterrey vs. Tigres, un mercado over / under de goles podría ser “Monterrey over 1.5”.

Mercados de totales: en contraste con la apuesta anterior, los mercados de totales se aplican al evento deportivo al completo. El operador establece una línea de puntos, goles o anotaciones y se trata de predecir si el resultado final será mayor (over) o menor (under) que esa cifra establecida. Por ejemplo, si se enfrentan Lakers vs. Nuggets y la cifra establecida es 205.5 puntos, puedes apostar a que habrá más de 250.5 puntos (over) o menos de 205.5 puntos (under).

Over / Under en la primera mitad: la mecánica es la misma que en los mercados de totales sobre el partido entero, pero teniendo en cuenta el resultado al medio tiempo.

Funcionamiento de los mercados de totales

El mecanismo de las over/under apuestas es sencillo y atractivo para quienes se adentran en el mundo de las apuestas deportivas en México. Se basa en la predicción del número total de goles, puntos o cualquier medida relevante en un evento deportivo.

¿Pero cómo se hace una apuesta Más / Menos en México? Te resumimos el procedimiento a continuación:

Paso 1 : elige el deporte y la competición, ya sea fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte que ofrezca esta modalidad.

: elige el deporte y la competición, ya sea fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte que ofrezca esta modalidad. Paso 2 : selecciona el evento deportivo y haz scroll o cambia de pestaña hasta donde se muestren los mercados de las apuestas Más / Menos.

: selecciona el evento deportivo y haz scroll o cambia de pestaña hasta donde se muestren los mercados de las apuestas Más / Menos. Paso 3 : decide si la suma total de goles o puntos estará por encima (Over) o por debajo (Under) de la línea establecida por la casa de apuestas. Por ejemplo, si la línea es de 2.5 y se apuesta al Over, se está pronosticando que habrá más de dos goles. Los operadores suelen ofrecer diferentes líneas over/under para un mismo evento, proporcionando así varias opciones para los usuarios según sus análisis y preferencias

: decide si la suma total de goles o puntos estará por encima (Over) o por debajo (Under) de la línea establecida por la casa de apuestas. Por ejemplo, si la línea es de 2.5 y se apuesta al Over, se está pronosticando que habrá más de dos goles. Los operadores suelen ofrecer diferentes líneas over/under para un mismo evento, proporcionando así varias opciones para los usuarios según sus análisis y preferencias Paso 4 : añade la selección a tu boleto de apuestas haciendo clic sobre el momio.

: añade la selección a tu boleto de apuestas haciendo clic sobre el momio. Paso 5: una vez jugado el encuentro deportivo, se suman los puntos o goles finales. Si esta suma concuerda con tu predicción, tu apuesta es ganadora.

Estrategias para apuestas Over y Under

Saber qué es over y under en apuestas deportivas México es el primer paso, pero si quieres mejorar tu estrategia de juego, es conveniente seguir algunas pautas. Como en todo, la práctica hace al maestro, así que no esperes obtener grandes ganancias si recién comienzas. Puedes esperar pulir tu estilo de juego con el tiempo y acertar más predicciones a medida que ganes experiencia: