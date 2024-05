El inesperado tropezón de los Rayados de Monterrey, en casa y ante su afición en la revancha de la Concachampions 2024, dejó muy enfurecidos a los futbolistas albiazules, frustrados por su decepcionante presentación y por ende eliminación del certamen ante Columbus Crew.

Al conjunto del ‘Tano’ Ortiz no le salió nada como deseaba: la remontada de su rival golpeó su ánimo, no encontró los caminos, los cambios no influyeron, y las graves falencias de Esteban Andrada terminaron por condenar a un equipo que quedó en el camino con justicia.

El hecho de que en la antesala de la serie, el gran favorito fuese Monterrey, fue una mochila extra para la plantilla y un motivo más para la bronca consumada tras el final, que lamentablemente decantó en un momento tenso con el árbitro y entre los propios jugadores de Rayados.

Es que luego del pitazo del juez, Maximiliano Meza fue a reprocharle acciones del encuentro con muy mala gana, y según entendió el réferi, con modos inadecuados que llevaron a la expulsión del argentino, que le dirigió varios exabruptos a todo el cuerpo arbitral.

La bronca de Maxi Meza tras el final del juego ante Columbus [Foto: Getty]

Otros jugadores de Rayados intentaron frenar a Maxi y correrlo de la situación, para evitar que el informe post-partido no sea tan duro contra él y que la sanción a futuro no sea más grave aún. Sin embargo, no tuvieron éxito y el volante arremetió contra sus propios compañeros.

El caso más fuerte fue el del colombiano Stefan Medina,que trató de calmarlo pero Meza lo insultó y casi le arroja una bofetada, en su caliente episodio de ira por toda la situación que se había dado durante y luego del compromiso copero ante el equipo de la MLS.

Un vestidor que terminó con clima muy picante y con ánimos caldeados a tan sólo días de otra serie eliminatoria clave, como es la que el Monterrey tendrá que disputar ante Tigres en los Playoffs de la Liga MX. ¿Podrán calmar las aguas durante la semana?