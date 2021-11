Los pesos chicos en la historia del boxeo mexicano siempre dieron que hablar. Hoy su máximo representante es Juan Francisco el Gallo Estrada, Campeón del Mundo Súper Mosca AMB y CMB. Por otro lado, unos kilos por debajo, se encuentra Julio César Martínez, quien mañana por la noche vuelve a defender su Título Mundial CMB Mosca ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo.

Rey Martínez tuvo un 2021 con muchas trabas, ya sea por enfermedad o lesiones, que lo dejaron relegado de grandes carteleras. A pesar de esto, el nacido en Ciudad de México mira a hacia otro lado y encara su próxima pelea igual de motivado que siempre debido a que busca unificar en el 2022. “Con todo, menos con miedo. Y con quién sea y dónde sea”, expresó el mexicano a Bolavip al referirse irá contra el primer campeón que esté dispuesto a enfrentarlo.

En un nuevo clásico del boxeo entre México y Puerto Rico, Julio César Martínez sabe que McWilliams Arroyo va a dejar todo en el ring del SNHU Arena de Manchester, New Hampshire. “Una pelea de mucho choque. De mi parte vamos a ir con todo, hacia adelante, a chocar y a dejarlo todo arriba del ring. Más que nada a no dejar dudas”, expresó el mexicano sobre lo que espera mañana en Estados Unidos.

Por otra parte, el peleador que es promocionado por Eddie Hearn no se conforma con McWilliams Arroyo, sino que busca grandes peleas para el 2022. “Vamos por los otros campeones que van invictos en las otras organizaciones como Sunny Edwards, (Artem) Dalakian y el japones (Junto Nakatani)”, expresó el Rey Martínez quien adelanta que aún no da el paso a los súper mosca, a menos que lo que esquiven.

“Quiero este ir por los demás títulos, ser campeón indiscutido, pero sino se pude porque, porque varias veces me alargan las fechas, vamos a brincar a súper mosca a enfrentar al Gallo Estrada, a (Srisaket Sor) Rungvisai y a Chocolatito (González). Con quien sea y dónde sea”, advirtió el mexicano con una sonrisa.

Actualmente en el peso mosca son campeones son Martínez (CMB), Edwards (FIB), Dalakian (AMB) y Nakatani (OMB). De todas maneras, en su camino a la unificación, el mexicano quiere enfrentar al británico debido a que tiene que cumplir una deuda con su hijo. “Primero más que nada a Sonny Edwards, el inglés. Porque me hijo, en Guadalajara, me decía que había un campeón de la FIB y me decía ‘yo quiero ese cinturón’ y ese chavo que es super gallo o super ligero, me dijo que estaba bonita y se ve bonita el águila. Y sino el primero que esté y que levante la mano”, expresó el nacido en Ciudad de México sobre el primer rival que quiere en el 2022.

Sin embargo, para Julio César Rey Martínez mañana está McWilliams Arroyo, por lo que quiere cerrar el año con una victoria luego de haber tendido varios inconvenientes para presentarse. “Vamos con todo del siete al ocho. Si trae quijada a la decisión. Pero venimos preparado a todo”, finalizó Rey Martínez.



Dónde ver la pelea por el Título Mundial Mosca CMB

La defensa Julio César Martínez ante McWilliams Arroyo será promocionada por Eddie Hearn desde el SNHU Arena de Manchester, New Hampshire y será transmitido por DAZN , aplicación que cuesta solo 45 pesos al mes y que ofrece un calendario repleto de eventos de boxeo imperdibles de Golden Boy Promotion y Matchroom Boxing.