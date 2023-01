Más allá del deseo de Saúl El Canelo Álvarez de tener revancha ante Dmitry Bivol, quien en mayo del año pasado lo derrotó en decisión unánime, la lesión en la muñeca que lo llevó a cirugía hizo que se retrasara esa negociación y que Eddie Hearn lo convenza de tomar otra pelea previa, un desafío que a primera vista supone muchos menos riesgos pero que le vendrá bien para ganar ritmo y probar cómo responde su mano.

El nombre que sugirió el CEO de MatchRoomBoxing, con quien el tapatío ha organizado cinco de sus últimas seis peleas, le sugirió un combate ante John Ryder, que muy probablemente suceda en mayo de este año, ya sea en México o en el Reino Unido.

Quien no tardó en salir a criticar al Canelo por esta decisión fue Demetrius Andrade, quien decidió dejar libre su título mundial de peso mediano de la OMB para subir a las 168 libras y que ya mantuvo en el pasado un cruce con el mexicano infiltrándose en una rueda de prensa para desafiarlo.

"Solo es más mierda. Sencillamente es otra pelea fácil. Es optra de esas situaciones en las que dirá 'estoy peleando contra el mejor', pero claro que no es el mejor. Por supuesto que Rayder es la peor de las opciones cuando tienes a Charlo, tienes a Andrade, la revancha con Bivol y otros campeones en tu misma categoría", señaló en una entrevista concedida a ThaBoxingVoice.

Luego, Demetrius Andrade enfureció cuando su entrevistador le sugirió que Ryder podría no ser su peor opción teniendo en cuenta el tiempo que Charlo lleva inactivo. "Suenas como un admirador de Canelo. ¿Prefieres verlo contra John Ryder que contra Charlo solo porque está inactivo? ¿Qué clase de excusa es esa? Yo también he estado inactivo. ¿Eso quiere decir que no debe pelear conmigo? Entiendo que Canelo peleó contra algunos buenos. Golden Boy hizo un gran trabajo de tenerlo peleando contra grandes peleadores que estaban en lo último de sus carreras”, replicó.