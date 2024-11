La presencia de Jake Paul en el boxeo genera sensaciones encontradas. Hay quienes sostienen que su participación dentro de un cuadrilátero representa una falta de respeto hacia el deporte porque se trata de alguien que, únicamente, lleva adelante la actividad para recibir bolsas multimillonarias a cambio. Pero hay otra corriente, un tanto más conciliadora, que alega que hace bien que alguien tan reconocido a nivel mundial le de visibilidad, a su forma, a una disciplina tan histórica. En el medio de esas dos está Canelo Álvarez, quien ahora parece mirar con buenos ojos un duelo con el youtuber.

ver también "Canelo Álvarez en el boxeo es como Kim Kardashian"

Hace apenas unos días, cuando a Saúl le preguntaron que opinión tenía sobre el duelo que Paul iba a tener con Mike Tyson fue contundente con su respuesta y sostuvo que le parecía poco serio el evento.

Publicidad

Publicidad

“Para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso”, expresó Canelo sobre el duelo que tuvieron Paul y Tyson.

Canelo Álvarez no da por descartada una pelea con Jake Paul, pero reconoció que falta para que se de. (IMAGO)

Ahora, con el evento ya consumado y los ánimos más tranquilos, Canelo volvió a recibir una pregunta relacionada al tema y en este caso reveló que estaría dispuesto a enfrentar a Jake Paul en una pelea, pero solamente cuando se retire de la actividad profesional.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez reveló cuando pelearía con Jake Paul

“Cuando termine con el boxeo, ¿por qué no? Creo que es bueno porque atrae a los fans que normalmente no ven el boxeo. Ellos conocen a Jake Paul, pero no saben nada de boxeo. Tal vez”, respondió Canelo y dejó abierta la puerta a la ilusión.

ver también Piden cambiar una regla vital del boxeo tras la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul

Claro, a Álvarez se le está buscando rival para lo que será su primera en 2025 allá por el mes de mayo y los nombres que se manejan son de pugilistas que dominan el mundo, por lo que el campeón de los supermedianos entiende que no es momento de shows, sumado a que no necesita para nada una buena bolsa por fuera de las que ya gana con sus combates.