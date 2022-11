El próximo 19 de noviembre, Jaime Munguia vuelve al ring para enfrentar al argentino Gonzalo Coria en Guadalajara, con el objetivo de cerrar de la mejor manera el 2022. Por otro lado, a pocos días para la pelea, el argentino tuvo un diálogo en exclusiva con Bolavip en el que comentó cómo llegar para esta pelea y se mostró molesto por las llamativas exigencias de nacido en Tijuana.

Desde su llegada a las 160 libras, el peleador de Erik Morales no ha terminado de tener una noche que lo termine de catapultar por una pelea mundialista, por lo que busca cerrar el año con una nueva victoria. Diferente es la historia para el peleador de Villa Mercedes, San Luis, ya que de salir con la mano en alto lo deja bien parado.

Por otro lado, el argentino ya sabe lo que es salir al exterior, pelear contra el protegido de la promotora y salir con la mano en alto, como sucedió en 2019 ante Marcos Reyes en Chihuahua. “Me motiva. Me gusta pelea con los mejores, sabemos que él es bueno, y queremos demostrar que tiene dos manos y dos pies con nosotros”, expresó Gonzalo Coria a Bolavip al referirse a pelear de visitante.

Y agregó: “Estamos excelentes. Estábamos preparábamos para confirmar pelea. Veníamos guanteando con chicos específicos. Metiéndole a full con el tema de los guanteos”, comentó Gastón Coria en exclusiva a Bolavip. Sin embargo, el argentino sabe que de visitante debe estar bien atento ya que confesó que el excampeón del mundo siempre puso excusas y cláusulas para no llevar adelante la pelea en las 160 libras.

“Me habían hablado de mediano y me decían que Jaime Munguia no quería dar mediano, que quería dar 63 kilos y medio. No llegamos a ese acuerdo. Después lo encontramos de sorpresa todo esto, no había nada firmado, pero salió todo de golpe. Cartelera en todos lados. No habíamos firmado nada y salía que la pelea se hacía”, confensó el argentino.

Y agregó: “Fueron un poco complicadas (las negociaciones) porque no quería dar peso. Nos hablaban para mediano, pero después el papel decía que era en supermediano. Después dijimos que no porque generalmente pelean en 65 kg, era difícil acordar con ello para que diera 160 libras. Además, le teníamos que decir que no a las cláusulas del contrato, que había que quería dar una liba más o dos libras más. Te ponían que siempre no quería superar su peso”.

Gonzalo Coria, un argentino probado en el exterior

Como decíamos, Gonzalo Coria sabe muy bien con lo que es pelear de visitante y en México. Sin embargo, solamente pudo salir con la mano en alto en México ante Marcos Reyes, mientras que en las restantes perdió contra cada uno de sus rivales.

“En Letonia (contra Artur Akavov) para nosotros la habíamos ganado la pelea. Me cuentan la caída y a él no, pero en la tarjeta nos gana por eso. En Polonia (frente a Fiodor Czerkaszyn) nos mandaron de última, fuera de peso y salió lo que salió”, recordó de sus experiencias en Europa.

Por otra parte, el argentino combatió con el kazajo Zhanibek Alimkhanuly, próximo rival de Jaime Munguia, por lo que comentó cómo fue su preparación para aquella noche. “Es un rival muy fuerte, muy dedicado. Para mi va a seguir siendo el campeón. Llegamos en una preparación contra Meiirim Nursultanov, íbamos con ese. Nos iban a cambiar de rival, mientras que acá estábamos en plena pandemia, trabajando poco con mis hermanos. Una semana antes nos cambiaron el rival y no nos habían dicho el nombre. Después nos dijeron que era de semifondo en el MGM Grand con el kazajo y que nosotros no lo conocíamos. La idea era una pelea tranquila para quedarnos allá y poder instalarnos en un campamento en Estados Unidos”, recordó Coria.

Y agregó: “Fue una mano que llegó de la nada. Hay una duda en nosotros que nunca pudimos sacarnos porque no pudimos llegar para ver el peso de él. Era plena cuarentena, en pleno aislamiento y no podíamos ni salir del gimnasio. Estábamos en una pieza. No nos dejaban hacer nada”. Debido a esto, el sudamericano afirma que estarán muy atentos al pesaje de Munguia.

Gonzalo Coria se imagina la pelea contra Jaime Munguia

Por otro lado, a pocos días de la pelea, el argentino habló de la pelea que hará el mexicano el próximo 19 de noviembre. “De mi parte es contragolpearlo, no dejarlo trabajar porque sabemos que es fuerte, mantener la distancia nuestra y mantenerlo a nuestro ritmo”, comentó.

Y añadió “Se está haciendo el duelo con Janibek Alimkhanuly. Va a querer salir a demostrar que es mejor que Alimkhanuly. Va a salir a noquear”. Por último, el argentino no se animó a decir un resultado, pero prometió todo para salir con la mano en alto. “Vamos a hacer lo posible. Es boxeo y una mano puede cambiar todo”, cerró Gonzalo Coria.