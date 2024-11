Vaya si fue histórica la pelea que tuvieron Mike Tyson y Jake Paul el pasado viernes 15 de noviembre que el tema sigue en agenda y profesionales de todo tipo salen a manifestar su punto de vista sobre una situación que generó mucha polémica. En este caso, fue el momento de escuchar a un médico que fue contundente a la hora de proponer un cambio importante en el boxeo tras la presentación que tuvo Iron Mike ante el youtuber.

El doctor alemán Walter Wagner, sostuvo de manera contundente que los boxeadores no deberían estar habilitados a subirse a un cuadrilátero después haber cumplido los 40 años. El profesional en la salud entiende que esto puede representar un riesgo muy grande en la salud de los deportistas y que no se ha tomado consciencia de esto porque aún no ha sucedido ningún accidente.

La regla que piden cambiar en el boxeo post pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul

“Como norma, no deberían dejar subir a un ring a nadie por encima de los 40 años. Si no eres capaz de protegerte y defenderte por ti mismo, esto puede llevar a serios problemas de salud. La salud de los atletas debería ser lo prioritario. Si esto continúa, puede que alguien acabe mal”, sostuvo Wagner.

En muchas ocasiones, aquellos veteranos de guerra que deciden volver a calzarse los guantes lo hacen porque se ven muy tentados desde el aspecto económico, que le puede hacer recuperar algo de la fortuna que supieron cosechar en sus mejores momentos en el deporte. A nivel deportivo, la presentación de Tyson fue una muestra más de que la edad vence a cualquier atleta de élite y lo disminuye claramente en sus reflejos y actividad.

Mike Tyson no estuvo a la altura de las expectativas en su pelea vs. Jake Paul. (IMAGO)

De esta manera, lo que recomienda el doctor es que se tenga un control riguroso sobre la edad en la que dejan competir a los boxeadores retirados y que se tomen cartas en el asunto, para evitar que algo grave suceda en el futuro. Recordemos que el propio Tyson reconoció que estuvo al borde de la muerte antes de pelar con Paul, pero el dinero y el show pudo más, por lo que todo siguió su curso normal, aunque todo quedó a las claras con el pobre espectáculo que se vio sobre el cuadrilátero.