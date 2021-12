El 2021 no fue uno de las temporadas boxísticas más atractivas que tuvo el deporte de los puños debido a que se pueden destacar un puñado de combates. Sin embargo, los fanáticos, boxeadores y especialistas se ilusionan con un mejor 2022, por lo que repasamos su lista de deseos para esta Navidad.



Por más Canelo Álvarez en el 2022

Saúl Canelo Álvarez tuvo un año espectacular luego de arrasar en las 168 libras para coronarse Campeón del Mundo Unificado de los Súper Medianos tras no dejar dudas ante Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Sería excelente poder verlo subir ante los mejores medio pesados como Dmitry Bivol, Artur Beterbiev, Gilberto Ramírez y Joe Smith. Quedará la duda de verlo ante David Benavidez en súper mediano, la cual se puede dar en cualquier momento. De todas maneras, no hay dudas de que el boxeo quiere ver más de Canelo Álvarez.

Que Jake Paul pelee con un boxeador real

No hay dudas de que los youtubers son un buen negocio y que le han dado mucho aíre al boxeo para que le pueda hacer frente a la UFC. Sin embargo, sería bueno que ver a Jake Paul, quien es muy hablador, enfrentar a un boxeador profesional. Sufrió con Tyron Woodley en su primer enfrentamiento, por qué no sufriría con Tommy Fury o Julio César Chávez Jr.

Tyson Fury vs. Olekxandr Usyk o Anthony Joshua

Hace mucho tiempo la categoría de los pesados no era tan atractiva como en los últimos tres años debido a que tiene grandes boxeadores, de todos los estilos y hay show. Sin duda el gran choque que los fanáticos quieren ver peleas de unificación entre Tyson Fury, Campeón del Mundo CMB y The Ring, ante el ganador de la revancha entre Olekxander Usyk, Campeón del Mundo AMB, FIB y OMB, vs. Anthony Joshua.

El 2021 vio irse de la mejor manera y con la cabeza en alto a Manny Pacquiao, una leyenda que no esquivó a ningún tipo de boxeador. El peso welter necesita esto y el gran choque se espera desde hace varios años es el de Terence Crawford vs. Errol Spence Jr. Los fanáticos y el boxeo exigen esa pelea que quedaría marcada en la historia del boxeo.

Que se enfrenten los mejores de las 135 libras

Después de los pesados y medianos, las 135 libras es una de las categorías más atractivas debido a que se mezcla estilos, juventud y experiencia. La gran pregunta es ¿qué falta para se enfrente entre ellos cuando hay nombres como Vasyl Lomachenko, Ryan Garcia, Devin Haney, Gervonta Davis y George Kambosos? Serían fantásticas peleas en la que se vería un gran boxeo donde la incertidumbre siempre estaría presente.