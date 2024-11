Siete palabras: La reacción de Shaquille O’Neal cuando le dijeron que LeBron James arruinó la NBA

Una vez más el legado de LeBron James fue discutido en el mejor baloncesto del mundo. En esta ocasión, una voz autorizada como la de Shaquille O’Neal no dudó en reaccionar con siete palabras cuando le dijeron que ‘El Rey’ había arruinado la NBA. ¿El motivo?

LeBron jugó sus primeras siete temporadas en la NBA con Cleveland Cavaliers y no pudo obtener un primer título. A la máxima instancia que llegaron en la primera etapa de James en el equipo fue a las Finales de 2007. Terminaron perdiendo 4-0 contra San Antonio Spurs.

El 8 de julio del 2010, LeBron James hizo el anuncio que firmaría con Miami Heat para formar un súper equipo con Dwyane Wade y Chris Bosh. Este Big-3 ganó dos campeonatos y ‘El Rey’ se pudo sacar el peso de obtener su primer título. Sin embargo, esto no le iba a gustar nada a Shaquille O’Neal.

Publicidad

Publicidad

Luego de cuatro títulos, tres premios MVP de Finales y 15 selecciones All-Star, entre otros logros, durante 19 temporadas, O’Neal se retiró el primero de junio de 2011 y no tardó mucho tiempo en empezar a ser una figura reconocida en los medios. Ya tiene su propio podcast y no dudó en reaccionar ante la narrativa que LeBron arruinó la NBA.

Excompañero de LeBron James dice que ‘El Rey’ arruinó la NBA

Iman Shumpert y LeBron James. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“La persona que arruinó todo esto fue Bron. Es como Mike (Michael Jordan). Si Mike hubiera hecho que estuviera bien que todos ustedes dijeran: ‘Sí, dejo este equipo y me iré a otro porque no me gusta lo que dicen los propietarios’. Si Mike hubiera hecho eso, no habría habido lealtad porque todos, entre comillas, queríamos ser como Mike, ¿verdad? (…) Sentí que Bron fue el tipo que lo hizo. Sentí que cuando Bron hizo que estuviera bien que formaran (súper) equipo dejó de hacer que el jugador estrella tuviera que regresar con algo agregado a su juego“, dijo el excampeón de la NBA Iman Shumpert en ‘El Gran Podcast’ y la reacción de O’Neal estaba por llegar.

ver también El anuncio de LeBron James que sorprendió a más de 10.5 millones de personas

La reacción de Shaquille O’Neal cuando le dijeron que LeBron arruinó la NBA

Luego de escuchar la explicación de Shumpert sobre por qué cree que LeBron James arruinó la NBA, Shaquille O’Neal no dudó en reaccionar de manera espontánea y con siete palabras dejó claro lo que piensa acerca de esta narrativa. “Creo que estás respondiendo una pregunta diferente. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy hablando del estilo de juego con todos disparando”, sostuvo Shaq.

Encuesta¿Crees que LeBron arruinó la NBA al empezar a formar súper equipos? ¿Crees que LeBron arruinó la NBA al empezar a formar súper equipos? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad