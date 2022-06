En Gran Bretaña, Matchroom Boxing volvió a llevar adelante una gran cartelera debido a que el japones Kenichi Ogawa defendía su cetro mundial ante el británico Joe Cordina. La victoria fue para el local luego de que haya ganado con un espectacular KO.

El peleador del Sol Naciente venía de vencer Azinga Fuzile en las tarjetas y así convertirse en el nuevo campeón de la Federación Internacional del Boxeo. Por su parte, el nacido en Gales se había ganado su oportunidad mundialista luego de vencer a Miko Khatchatryan por puntos en decisión unánime el pasado diciembre 2021.

Por otra parte, en la noche de hoy el combate a penas duró dos rondas en la que Joe Cordina no dudó para quedarse con la victoria. Fue en el segundo asalto cuando el británico conectó con un voleado de derecha a Ogawa, quien no había levantado la guardia en ese momento. Tras el golpe, el japones se cayó y no regresó.

¿Qué campeones del mundo tiene el peso súper pluma?

Tras la victoria en las 130 libras, Joe Cordina es el nuevo campeón de la Federación Internacional del Boxeo. Por su parte, Shakur Stevenson es el actual campeón del mundo del Consejo Mundial del Boxeo, de la Organización Mundial del Boxeo y The Ring tras vencer a Óscar Valdez, mientras que el venezolano Roger Gutiérrez el Campeón del Mundo de la Asociación Mundial del Boxeo.