Devin Haney viene de mostrar toda su jerarquía al vencer con claridad a George Kambosos Jr., en un combate en el que se impuso por puntos, pero se mostró superior durante todos los rounds con su estilo de moverse mucho durante toda la pelea. Tras su triunfo, el campeón mundial le restó importancia a las provocaciones de Ryan García.

El boxeador mexicano insiste desde hace mucho tiempo en concretar un combate frente a Devin Haney, pero su inactividad le ha jugado una mala pasada. En su regreso al cuadrilátero, Ryan García dejó algunas dudas pese a su triunfo ante Emmanuel Tagoe, a quien no pudo noquear pese a su agresivo estilo de combate.

En diálogo con Boxingscene, Haney minimizó los dichos del mexicano en entrevistas o redes sociales: "No me tomo a Ryan García muy en serio, la verdad. Habla mucho. Dijo que iba a pelear con Pacquiao en su momento y nunca pasó. Así que me da un poco igual, creo que no es serio", afirmó el reciente campeón unificado en peso ligero.

En sus últimas apariciones, Ryan García confesó que tiene intenciones de pelear ante Gervonta Davis hacia finales de año, para luego retar a Haney o buscar un gran combate ante Vasyl Lomachenko. "Fue mandatorio mío dos veces o hasta tres, y nunca quiso pelear. De verdad es que no me lo puedo tomar de forma seria", insistió Haney respecto a Ryan García.

Cuándo vuelve a pelear Ryan García

El joven de 23 años peleará ante Javier Fortuna el próximo 16 de julio, en un combate que se suspendió el año pasado para que Ryan García atendiera sus problemas de salud mental. Luego de aquella cancelación, el oriundo de California suspendió también su pelea ante Joseph Díaz Jr., en noviembre de 2021, al verse obligado a realizarse una cirugía por una lesión en una de sus muñecas.