El pasado fin de semana, Ryan García, una de las grandes promesas del boxeo, volvió a subirse a un ring de manera oficial, después de una larga inactividad de 15 meses y dos peleas suspendidas el año pasado: una, por problemas de salud ante Javier Fortuna; otra, por una lesión en su muñeca derecha, frente a Joseph Díaz. Tras aquellos combates cancelados, mucho se habló respecto a su futuro como deportista del máximo nivel.

En su regreso oficial, Ryan García se impuso con claridad, aunque sin deslumbrar demasiado. Las tarjetas del combate realizado en San Antonio, Texas, le dieron un claro triunfo por 119-108, 118-109 y 119-108. Más allá de que no pudo conseguir el ansiado nocaut, el boxeador mexicoamericano se retiró conforme por haber vuelto a pisar un cuadrilátero de manera oficial y después de muchos contratiempos que llegaron a generarle muchos problemas.

Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, reconoció en las últimas horas que esperan poder concretar entre tres y cuatro peleas más en 2022, después de lo que fue el triunfo por decisión unánime de Ryan García ante Emmanuel Tagoe. “Debemos mantenerlo activo mientras esté bien y saludable. Nos gustaría que peleara hasta tres o cuatro veces más en el 2022. Cuatro serían perfectas”, aseguró en diálogo con Boxing Scene.

“Esto es como un nuevo comienzo. En esta pelea necesitábamos ver si conseguía un nocaut pronto o si peleaba los 12 rounds y hacer un plan adecuado. Peleó hasta el final y casi no se sintió cansado. Se siente bien y eso es lo principal después de una espera tan larga”, analizó Eric Gómez tras el regreso de Ryan García, en su primer combate por fuera del Canelo Team, del que no salió en buenos términos tras acusar la falta de tiempo que tenía Eddy Reynoso para entrenarlo.

La opinión de su nuevo entrenador

Por otro lado, Joe Jossen, su nuevo entrenador, lo acompañó por primera vez en su pelea ante Tagoe, y también se mostró optimista de cara al corto plazo, donde espera verlo subiéndose al ring con frecuencia: “Es muy joven y todavía no carga con una etiqueta. No veo una razón para no verlo de vuelta lo antes posible. Estamos en una era en la que estos peleadores no se suben al ring seguido y creo que Ryan quiere cambiar esto”, analizó.