En las últimas horas Julio César Chávez Jr confirmó que el equipo de Jake Paul se contactó con él para realizar una pelea en los pesos completos. Según el excampeón del mundo, la gente que maneja al youtuber le ofreció una suculenta bolsa para llevar el pleito. ¿Soportará la pegada del polémico influencer?

El exmonarca de los medianos del Consejo Mundial del Boxeo viene de vencer al peruano David Zegarra con mucha polémica en las tarjetas. De esta manera, el peleador de Sinaloa cerró de la mejor manera el 2021 debido a que se recuperó de su derrota ante Anderson Silva, excampeón de la UFC, el pasado mes de julio.

Por otra parte, en las últimas horas, Julio César Chávez Jr. confirmó que el equipo de Jake Paul lo llamó para realizar una pelea. “Jake Paul y su gente se contactó conmigo respecto a una pelea con Paul. Dije que si. Ellos me ofrecieron entre uno y tres millones dólares más PPV. Cuando es una pelea así se puede vender millones y romper récords porque él es popular y yo tengo un nombre. Soy excampeón del mundo, entonces hice aclara que esto tiene que ser un 50/50 para que tome la pelea”, expresó Chávez Jr a Fight News.

Y agregó: “Tengo que ir hacia arriba para llegar a las 190 libras. Jake Paul es un chico grande y el peso importa, entonces es un riesgo. Hay gente que me quiere ver perder y tomar ventaja, pero no sé como pelearle, sé que puedo noquearlo”. Por último, el excampeón del mundo comentó que quiere un trato justo debido a que el es excampeón del mundo y que, a pesar de no haber tenido grandes actuaciones, lo ha hecho con lesiones.

“Quiero un trato justo. Yo salto a la mesa y mi nombre, tengo 61 peleas y sí no he sido el el mismo en mis últimos dos peleas, pero pelee con serias lesiones en mi cuerpo. Esto puedo decirte a vos sobre ahora. Me estoy sintiendo mejor poco a poco y si la pelea con Paul sucede, yo estaré bien preparado para ganar. No voy a perder”, finalize Julio César Chávez Jr.