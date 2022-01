El último fin de semana, se rompió uno de los grandes reinados en los últimos tiempos con la derrota de Gary Russell Jr ante Mark Magsayo por el Título Mundial CMB Pluma. Por otro lado, en las últimas horas el Consejo Mundial de Boxeo confirmó que el filipino no tendrá ninguna pelea voluntaria y deberá enfrentar a Rey Vargas en su primera defensa. ¿México cerca de tener nuevamente un campeón del mundo?

El nacido en Ciudad de México reinó en los súper gallos como uno de los grandes peleadores de la categoría, pero sin tener un gran duelo en su reinado. Cuando se predisponía el choque con el Vaquero Navarrete apareció una lesión y tras un largo parate decidió subir de categoría.

Por otro lado, tras la consagración de Mark Magasayo, Rey Vargas levanta la mano y pide un combate ante el filipino. “Es un rival fuerte, aguerrido y duro, va para adelante, no le importa arriesgar con tal de conectar. Es rival duro, pero no imposible, me han tocado siempre rivales duros y vamos a trabajar sobre eso”, expresó el mexicano en Café de Martes del CMB.

Por otra parte, en la misma conferencia, Víctor Silva, subdirector del CMB, confirmó el de Ciudad de México es el rival mandatario. “Es una pelea directa. No se le dará ninguna pelea (voluntaria) a Magsayo para después enfrentar a Vargas. Es un enfrentamiento directo”, comentó el directivo al afirmar un mensaje de Mauricio Sulaimán.

Por otro lado, tras darse la noticia, el mexicano apuntó contra el filipino y lo trató de miedosos por querer esquivarlo. “Su estrategia es tratar de darnos la vuelta, la misma empresa me lo comentó. Están evadiendo la pelea, no la quieren. Puedo decir que tiene miedo, la están evadiendo, pero vamos a buscarla”, finalizó Rey Vargas.