Con su victoria del último sábado por nocaut técnico en el décimo asalto ante Yordenis Ugas, Errol Spence consiguió el tercero de los cuatro cinturones necesarios para volverse campeón mundial indiscutible en la división de peso wélter. El que le falta, de la OMB, está en poder de Terence Crawford, todavía considerado por muchos como el mejor hombre de la categoría.

The Truth no tardó en indicar que enfrentar a Bud era todo lo que quería a continuación, en sus primeras declaraciones al micrófono de ShowTime. Y no tardó en llegarle la respuesta de Crawford a través de las redes sociales, aceptando el desafío para concretar un combate que hace tiempo vienen demandando los fanáticos.

Por otro lado, quien apareció en escena para ofrecerle un camino diferente a Spence, y en honor a la verdad mucho menos tentador, fue Oscar De La Hoya, quien a través de Twitter lo invitó a pelear con el invicto que tiene Golden Boy Promotions en la división: Vérgil Ortiz, quien hace tiempo viene reclamando la oportunidad de pelear por un título mundial.

"Imagínense si Al-Haymon acepta una pelea entre Errol Spence y Vergil Ortiz y la organizo en el estadio de los Dallas Cowboys", escribió De La Hoya arrobando a todos los involucrados. Lamentablemente para el excampeón mundial devenido en promotor, la respuesta del estadounidense no fue la que esperaba. "Imagínense si dijera no. Solo tengo interés en una pelea y él no está contigo", le contestó.

Terence Crawford, el único nombre en la lista de Errol Spence

Errol Spence sabe que ya no tiene a nadie más que derrotar para obligar a Terence Crawford a enfrentarlo. Pues en caso de que este se niuegue, quedaría en evidencia que está esquivándolo, pues él tampoco tiene mejor desafío por delante. “Todo el mundo sabe a quién quiero a continuación. Quiero a Terence Crawford a continuación. Esa es la pelea que quiero, esa es la pelea que todos los demás quieren. Terence, voy por ese maldito cinturón”, expresó The Truth tras su victoria ante Ugas.