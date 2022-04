Después de más de un año inactivo, Ryan García hizo su ansiado regreso al boxeo profesional. El mexicoamericano derrotó a Emmanuel Tagoe por decisión mayoritaria, en un combate en el que las sensaciones no fueron del todo positivas, ya que dominó pero no logró el esperado nocaut ante un rival que aspiró a llegar hasta el último round y se aferró a su libreto para acabar consiguiéndolo.

Terminada la pelea, el propio Ryan García reconoció que quizás pudo haber hecho algo más, pero que no encontró los caminos: “Se movía mucho, no voy a mentir. Fue una experiencia nueva. Tengo que cortar mejor el ring contra un tipo que no para de moverse durante los 12 asaltos. Creo que si hubiera empezado a presionarle más al principio de la pelea, le habría sacado de ahí. ¿Qué puedo decir? Fue difícil seguirle la pista”, aseguró tras sus 14 meses de ausencia.

Asimismo, una vez consumado su regreso, ahora se esperarán nuevas novedades de Ryan García, sin duda una gran promesa del boxeo en su categoría. El peleador, por su parte, se mostró prudente respecto a una pelea ante Gervonta Davis (Tank): “En el pasado siempre he estado llamando a Tank. Por ahora quiero confiar en mi equipo para tomar una decisión en el futuro sobre mi siguiente rival. No quiero darle a los fans una falsa esperanza de que Davis puede ser el siguiente rival”, aseguró.

En el pasado, Ryan García fue uno de los boxeadores más mencionados de su categoría, por lo que el combate frente a Gervonta Davis aparecía como una posibilidad real. Sin embargo, en 2021, el mexicoamericano se bajó de dos combates, uno por problemas de salud y otro por sufrir una lesión en su muñeca derecha que lo obligó a realizarse una cirugía antes de su regreso.

Estrenó esquina

La pelea también fue especial para Ryan García al estar de estreno en su esquina, donde contó con la presencia de su nuevo entrenador, el experimentado Joe Gossen. “Me sentí muy bien con él. Sentí una conexión especial con él”, aseguró. Tiempo atrás, García era parte del Canelo Team, pero se fue en no muy buenos términos, argumentando que Eddy Reynoso no tenía el suficiente tiempo para dedicarle.