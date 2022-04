Este 9 de abril, en el Alamodone de San Antonio, Texas, tendrá lugar la primera gran pelea de interés para el deporte nacional. Ryan García, nacido en California pero con ascendenciaa mexicana, volverá a pelear tras una considerable inactividad. El joven de 23 años, ex campeón mundial interino de peso ligero, enfrentará a Emmanuel Tagoe, en un duelo pactado para las 139 libras.

El combate, promocionado por Golden Boy y transmitido por DAZN, no tendrá en juego ningún título mundial ni tampoco será una eliminatoria, pero para Ryan García, es una especie de relanzamiento, luego de lo que fue su separación del Canelo Team, de donde no salió en muy buenos términos según sus propias declaraciones. García, con un récord de 21-0 y 18 nocauts, se enfrentará al nacido en Ghana, Emmanyel Tagoe, quien registra un récord de 32-1 y 15 nocauts.

En un entrenamiento público realizado el día miércoles, Ryan García pudo contar cómo se siente en la previa a su regreso: "El boxeo es parte de mí. He estado haciendo esto desde que tenía siete años, y soy bueno en eso. Sé que todavía me queda mucho por dar al boxeo. Me siento bastante seguro en el ring. No estoy recibiendo una paliza. Incluso en el combate no siento que me golpeen con muchos golpes. Y, afortunadamente, estoy lo suficientemente sano como para seguir peleando a un alto nivel y darles a los fanáticos algunas peleas increíbles. Me siento muy bien y voy a hacer que cada día cuente”, afirmó.

Asimismo, el boxeador con ascendencia mexicana también se refirió a su rival de este sábado: "Tagoe es un veterano, hará todo lo posible para mantenerme alejado de él, para sobrevivir. Su objetivo, creo, es no ser eliminado. Sé que ha estado diciendo que enfrentarme será fácil. Pero puedo decir una cosa, mi trabajo es no hacerle la vida fácil en ese ring". Además, lanzó un aviso para el ghanés: "Si puede lanzar algún tiro, será una buena pelea. Si no puede, saldrá de allí muy rápido".

Tagoe también llega confiado

Por su parte, el boxeador africano también tuvo la oportunidad de dar su opinión sobre el inminente combate, y se mostró confiado: “Creo que tengo las herramientas para noquear a Ryan el sábado. Esta pelea es una oportunidad para mí para exhibirme. Vine aquí para noquear a Ryan García. Creo que es bueno, pero no es de mi talla. No puedo esperar al sábado. Voy a mostrar a todos”, afirmó.