Ryan García y Golden Boy Promotions están persiguiendo la oportunidad de pelear por los títulos mundiales que ostenta George Kambosos en la división de peso ligero, aunque para ello el californiano deberá salir victorioso en su regreso a los cuadriláteros tras una larga inactividad, en el combate ante Emmanuel Tagoe que tendrá lugar el próximo 9 de abril.

El australiano viene de dar uno de los grandes batacazos del boxeo al vencer contra todos los pronósticos, y siendo absolutamente visitante en el Madison Square Garden, a Teófimo López en decisión unánime, el pasado 27 de noviembre, arrebatándole los títulos de la AMB, la OMB y la FIB en las 135 libras.

Pero para Ryan García, esa victoria correspondió más bien a un golpe de suerte -¡vaya suerte!- y opinó que Kambosos no es en realidad el gran campeón mundial que cree ser. "Esa fue una pelea muy extraña. No me malinterpreten, felicitaciones a Kambosos. Pero no creo que sea tan hábil como Teófimo", comenzó diciendo en diálogo con Chris Mannix.

Y agregó: "Todavía no creo que sea tan hábil. Creo que atrapó a Teófimo en el momento adecuado, eso es todo. Realmente creo eso. Lo que me gusta de Kambosos es que puede que no sea el mejor talento, pero probablemente trabaja muy duro. Venció al talento cuando el talento no trabajaba duro. Nunca puedes golpear a un tipo con eso".

¿Cuándo es la próxima pelea de Ryan García?

Tras una larga inactividad, pues la última vez que subió al cuadrilátero fue el 2 de enero de 2021 para derrotar a Luke Campbell por nocaut técnico en el séptimo asalto, Ryan García estará haciendo su regreso el próximo 9 de abril, enfrentando a Emanuel Tagoe en el Alamodome de San Antonio.