El próximo 13 de agosto, en el Resorts World Las Vegas, Teófimo López estará haciendo su regreso a los cuadriláteros luego de perder no solo su invicto sino también los títulos mundiales de peso ligero de la AMB, la OMB y la FIB en Australia ante George Kambosos, quien lo derrotó en fallo dividido el pasado 27 de noviembre.

Esa pelea, a la que se conocería luego que Teófimo llegó con serios problemas respiratorios que mermaron su producción, le permitió sacar muchas conclusiones. Tal vez la más importante haya sido la de abandonar las 135 libras para iniciar un nuevo camino en el peso súper ligero.

Su primer desafío en las 140 libras tendrá al mexicano Pedro Campa como oponente, pero para el peleador de raíces catracas se trata solo del primer paso para conquistar la división. "Te Takeover está de regreso. Me hice cargo de la división de peso ligero y planeo hacer lo mismo en el peso súper ligero. Pedro Campa es un oponente duro con un estilo mexicano agresivo, y no veo la hora de dar un espectáculo a los aficionados", comenzó diciendo.

“Todas las personas pasan por desafíos, pero he dejado atrás el pasado y estoy emocionado de volver a pelear en ESPN y en Las Vegas. Llamo a esta pelea el Take Back, porque vengo a recuperar lo que he perdido. Una derrota no define a un luchador, y no me definirá a mí”, agregó.

Teófimo López asegura que lo mejor está por venir

Aunque resta ver todavía cómo asimilará Teófimo López sobre el cuadrilátero el hecho de venir de sufrir la primera derrota de su carrera, este dijo que tiene mucho camino por delante en el boxeo y que está listo para hacer historia. "Solo tengo 25 años. Mis mejores años están por delante. Pedro Campa es el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera. Seré un campeón mundial de dos pesos muy pronto", aseguró.