Una de las grandes peles a que se esperan para el 2022 es la de Terence Crawford y Errol Spece Jr por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Welter. Por otra parte, el nacido en Omaha confirmó que solo reta la firma para sellar la pelea, pero fue más allá al marcar que su siguiente objetivo es subir a súper welter y arrebatarle los títulos mundiales Jermell Charlo. ¡Va por todo!

La pelea por los indiscutibles ha comenzando a ser una gran costumbre en los últimos años debido a que se enfrentan los mejores de cada peso y esto hace sonreír a todos los fanáticos. A su vez, como sucedió la semana pasada entre Charlo y Castaño, se garantiza una gran pelea para no dormirse un sábado por la noche.

Por otro lado, quien se alegra por tener cerca la pelea Unificatoria por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Welter es Terence Crawford. “100% seguro. Estoy emocionado por eso. No puedo esperar hasta que se firme el contrato. He estado esperando este momento toda mi vida. Está justo ahí; está justo ahí”, comentó el estadounidense en el Podcast de Porter Way.

Y agregó: “Está sucediendo justo a tiempo porque será una gran promoción. Siento que ahora estás en una posición para promocionarte de una manera en la que podrías no haber estado en esa posición hace dos o tres años cuando la gente estaba hambrienta por esa pelea”. Por otro lado, en las últimas horas, el campeón de la organización mundial del boxeo habló de cuál será su próximo objetivo y marcó a Jermell Charlo.

“Una vez que derrote a Errol Spence, si Jermell Charlo no se mueve hacia arriba voy a ir por él. Tengo a dos personas mi lista, Spence primero y luego Jermell”, lanzó Terence Crawford, quien sabe muy bien lo que es ser Campeón del Mundo Unificado tras serlo en las 140 libras.