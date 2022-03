Chocolatito González vs Julio César Martínez: Fecha, hora y canal para ver la pelea

El hecho de que Juan Francisco Estrada se haya bajado de la cartelera por dar positivo de coronavirus dejó a los fanáticos del boxeo sin posibilidad de ver la trilogía de combates ante Román Chocolatito González, pero no sin la oportunidad de ver un nuevo capítulo de la rivalidad entre México y Nicaragua, porque quien ocupará su lugar este sábado 5 de marzo en la Pechanga Arena de San Diego será su compatriota Julio César Martínez.

Por ser el nicaragüense quien encabeza el cartel, disputándose la pelea en la división de peso súper mosca, en la misma no habrá títulos en juego. González esperaba recuperar su cinturón de la AMB en el desquite con Gallo, pero de momento no será posible. Martínez, por su parte, es campeón mundial de peso mosca del CMB pero no expondrá ese cinturón.

Así como Chocolatito viene de ser derrotado en fallo dividido por Estrada en su última presentación del 13 de marzo del año pasado, Rey Martínez viene de protagonizar una pelea que se quedó sin decisión ante McWilliams Arroyo, debido a un corte sufrido por el puertorriqueño tras un involuntario choque de cabezas en el segundo asalto.

“Tengo hambre, estoy listo para cualquier cosa y voy al ataque. Me enfrentaré a un duro y gran luchador al que respeto mucho. Pero tengo muchas ambiciones de convertirme en el primer peleador mexicano en noquear a Chocolatito", había declarado Martínez tras su confirmación como rival del nicaragüense. “Es un muchacho muy bueno, tiene lo suyo. Es campeón de las 112 libras. Lo conozco, siento que será una buena pelea esperando en Dios que el que haga su mejor trabajo ganará el día de la pelea”, expresó González.

Horarios y canales de Chocolatito González vs Julio César Martínez

La transmisión de la cartelera organizada por MatchRoom Boxing que estelarizarán Román Chocolatito González y Julio César Martínez estará a cargo de DAZN y podrá verse en más de 200 países a través de su plataforma de stream. En México, de todas formas, TV Azteca se aseguró los derechos para transmitir el combate por televisión abierta.

El horario de inicio está programado en Estados Unidos para las 20.30 en Horario del Este y 17.30 en Horario del Pacífico. En México, las acciones podrán seguirse desde las 22.00, al igual que en Colombia y en Perú. En Argentina, el horario de inicio será en la medianoche, al igual que en Chile.

Cartelera completa

Román González vs Julio César Martínez // Peso súper mosca

Ángel Fierro vs Juan Carlos Burgos // Por el título NABO de peso ligero de la AMB

Marc Castro vs Julio Madera // Peso ligero

Mauricio Lara vs Emilio Sánchez // Peso pluma

Souleymane Cissokho vs Roberto Valenzuela Jr // Por el título Intercontinental de peso súper wélter de la AMB

Diego Pacheco vs Genc Pllana // Peso súper mediano

Skye Nicolson vs Jessica Juarez // Peso pluma

Anthony Christopher Herrera vs José Toribio // Peso gallo