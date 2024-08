Money tuvo un actuación más que discreta ante un rival que no lució para nada bien.

En una pelea de exhibición en la que no había demasiada expectativa sobre lo que podía hacer Floyd Mayweather ante John Gotti III en Ciudad de México, lo que sí estaba claro era que no se esperaba que el espectáculo esté tan por debajo de la media. El ex campeón se impuso de principio a fin contra un rival que de a ratos tenía tintes de boxeador amateur.

El combate tuvo una duración de ocho rounds de 2 minutos cada uno y con un cambio de referí incluido en el medio de la contienda, Floyd dominó las acciones de principio a fin y en una especie de entrenamiento se terminó quedando con una nueva victoria.

No existió tal comunicación oficial en las tarjetas, pero por lógica y por sentido común Money fue el que más conectó. Gotti no pudo dañar ni acercarse en ningún momento a la leyenda, quien se paseó por el cuadrilátero lanzando algunas combinaciones que llegaban a conectar a su contrincante.

El público no perdonó el mal show y desde muy temprano se encargó de hacérselo saber a ambos pugilistas con abucheos y silbidos que caían sin cesar desde las gradas de una Arena Ciudad de México que lucía visiblemente vacía.

Así abuchearon a Floyd Mayweather en Ciudad de México

De esta manera, Floyd extendió su gran récord en el que no suma ninguna derrota y, pese a que su presentación en Ciudad de México este sábado 24 de agosto no fue la más espectacular, su legado en el deporte será simplemente imborrable.

Por eso, una vez finalizada la contienda ante Gotti todo transcurrió entre risas, al punto de que Julio César Chávez se subió al cuadrilátero para intercambiar unas palabras con el estadounidense y blanquear si finalmente tendrán un combate exhibición o no cómo se viene rumoreando en los últimos días.

