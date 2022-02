Desde que George Kambosos dio una de las grandes sorpresas de 2021 venciendo a Teófimo López en fallo dividido y arrebatándole los títulos mundiales de peso ligero de la AMB, la OMB y la FIB, el pasado 27 de noviembre en el Madison Square Garden, se dijo listo para tomar las mejores peleas que puede ofrecer la división.

Pareció entonces que ineludiblemente el camino lo conduciría a Devin Haney, campeón del CMB, para un combate por el campeonato mundial indiscutible de las 135 libras. Incluso el estadounidense no tardó en desafiarlo a través de las redes sociales. Aunque a la hora de firmar un contrato, las cosas no marcharon tan rápido.

Kambosos impuso condiciones, principalmente que el combate se lleve a cabo en Australia. Y Haney dijo haberlas aceptado a todas. Sin embargo, alguien no está diciendo la verdad porque la pelea todavía no se ha concretado y no hay pistas de que vaya a hacerlo en el futuro cercano.

En su última manifestación en redes sociales, Kambosos culpó a Haney por las demoras, incluso lo acusó de tener miedo de enfrentarlo. “El niño está muy asustado y su propia emisora no lo respaldará porque no traerá suscripciones. Fría y dura verdad", comenzó diciendo.

Y acusando al estadounidense, promovido por MatchRoom Boxing, de no ser un peleador convocante, agregó: "Al pobre chico le gustaron 500 entradas en su última pelea. Yo estuve ahí. También era su ciudad natal. Hice más en mi debut profesional en un club”.