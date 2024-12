Jaime Munguía fue uno de los protagonistas del año en el boxeo mexicano y mundial en general. El de Tijuana tuvo un crecimiento exponencial en el deporte y hasta llegó a conseguir la oportunidad en titular en mayo ante Canelo Álvarez. Perdió, pero su nombre ya estaba brillando y por eso se esperaba darla un cierre de 2024 con una victoria en su ciudad natal contra un Bruno Surace de Francia que lo sorprendió y noqueó de manera brutal. Por eso, la palabra del mexicano era muy esperada y en las últimas horas llegó.

ver también El brutal nocaut que sufrió Jaime Munguía desde dentro del ring con una imagen imperdible

A través de sus redes sociales, Munguía escribió un sentido mensaje en el que le habló a sus fanáticos y allí reconoció la derrota como un buen hombre del deporte que es. En su escrito breve, pero contundente expresó disconformidad con el resultado y afirmó que tendrá que seguir trabajando para terminar de consolidarse como la estrella que promete ser.

La palabra de Jaime Munguía sobre su pelea vs. Bruno Surace

“Esta función era más para ustedes que para mí y desafortunadamente no salieron las cosas como hubiéramos querido, pero vamos a seguirle, a llorar al panteón. Hay Munguía para rato”, comenzó diciendo Munguía en sus redes sociales

Publicidad

Publicidad

Y además, agregó: “Antes que nada, quiero felicitar a Bruno por su victoria. Para mi gente, estoy muy agradecido por su apoyo incondicional, no hay que estar triste, hay que seguir trabajando porque queremos hacer historia. Me salió muy grande el costo por un pequeño error, pero, mi gente esto es box, no subimos al ring a darnos caricias, subimos con el hambre de sobresalir, de gustar, de ser campeones del mundo, de ganarle a los mejores”.

“Este tropiezo en vez de darnos para abajo, hizo que nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo mal y créanme que vamos a corregir cada detalle. No soy una persona que se justifique ni que le guste andar buscando pretextos y culpable. Me gusta demostrar con hechos y no palabras”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también La espectacular reacción de Julio César Chávez al nocaut que sufrió Jaime Munguía con Bruno Surace

Lo que sigue para Jaime es esperar hasta 2025 para continuar con un futuro que, muy probablemente, lo tenga peleando con el francés Christian Mbilli por el cinturón interino del CMB del peso supermediano. Eso marca la confianza que tiene el deporte en él y que un tropiezo no detendrá su camino su camino.