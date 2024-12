Una de las peleas más esperadas de todo el 2024 es la revancha que tendrán Tyson Fury y Oleksandr Usyk. El británico y el ucraniano se verán las caras por los títulos de los pesos pesados y miles de fanáticos estarán pendientes a lo que hagan los europeos el próximo sábado 21 de diciembre. Los pugilistas ya están listos para la acción y es por eso que le ponen picante al asunto con declaraciones interesantes.

ver también La confesión de Mike Tyson sobre su pelea vs. Jake Paul: "Casi muero..."

Uysk sabe que tiene que repetir y mejorar lo hecho en el mes de mayo cuando venció a su próximo y último rival por la vía de la decisión de los jueces en una pelea en la que, por momentos, sufrió, pero siempre se lo notó manejando la situación. En ese contexto, el ucraniano se encuentra deseoso de exponer sus coronas OMB, AMB y CMB para confirmar que en su disputa con Fury es el que manda.

“Mis seguidores pueden esperar algo similar, pero podemos cambiar un poco algunas cosas. Mi equipo y yo tenemos algunos secretos para el sábado. Esta es una gran oportunidad para mí, para mi país y para los jóvenes que nos admiran a mí y a Tyson”, comenzó diciendo Usyk.

Publicidad

Publicidad

Oleksandr Usyk buscará retener sus títulos del mundo ante Tyson Fury. (IMAGO)

Y además, agregó: ¡Esto es historia! Quiero que la gente, 15 años después, recuerde cuando peleé y derroté a Tyson Fury dos veces en Riad. Me siento muy bien con mi peso de 222 libras. No me siento demasiado pesado ni demasiado ligero. Me siento perfecto”.

ver también Jaime Munguía se expresó de manera contundente tras su derrota ante Bruno Surace en Tijuana

Lo que se espera este sábado 21 de diciembre es un combate intenso en el que no haya muchos espacios para las dudas o el medirse, sino más bien todo lo contrario y que ambos boxeadores vayan al frente con sus propuestas. En el caso de Usyk, la intención será intentar mantener a Fury controlado para que no lo conecte con los famosos volados que lanza el británico, mientras que en la ofensiva se tendrá que seguir mostrando rápido e impredecible.

Publicidad