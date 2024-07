Jaron Ennis vs. David Avanesyan: cartelera completa y horarios de la velada

Filadelfia será la sede de una de las presentaciones del año con Jaron Ennis como gran protagonista. El estadounidense pondrá en juego su título welter de la FIB ante el ruso David Avanesyan, en lo que será una prueba de fuego para el campeón, quien viene con una presente que quiere estirar para comenzar a llegar a las peleas grandes.

Para algún desprevenido, Ennis llega a este combate con 32 peleas que le dan un récord de 31-0 con 28 victorias por nocaut. El duelo restante fue un no contest. Se trata de un boxeador que tiene un gran poder en su pegada y no busca que las peleas se alarguen demasiado.

Su principal misión es ir por el nocaut y tiene herramientas para hacerlo desde la distancia o desde la cercanía. Tiene una buena guardia y un gran contragolpe, por lo que, con todas estas herramientas, Jaron puede decir que es un rival difícil para cualquiera.

Por parte del retador, se trata de alguien que supo ser campeón en esta categoría, pero que su actualidad indica algo totalmente distinto a aquellos tiempos no muy lejanos. Por estos días, Avanesyan está buscando retomar el nival que supo mostrar y esta es un gran prueba. Pese a que no parte como el favorito para la velada, no tiene nada que perder y eso lo vuelve muy peligroso.

Cartelera completa de pelea de Jaron Ennis vs. David Avanesyan

Jaron Ennis vs David Avanesyan | Peso welter por el título de la FIB

– Horario: 21:00hs aproximadamente

– Transmisión: DAZN

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

| Peso welter – Horario: a continuación – Transmisión: DAZN Khalil Coe vs Manuel Gallegos | Peso semipesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

| Peso semipesado – Horario: a continuación – Transmisión: DAZN Skye Nicolson vs Dyana Vargas | Peso pluma femenino por el título del CMB

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

| Peso pluma femenino por el título del CMB – Horario: a continuación – Transmisión: DAZN Christopher Díaz vs Derlyn Hernández | Peso súper pluma

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

| Peso súper pluma – Horario: a continuación – Transmisión: DAZN Christian Carto vs Carlos Buitrago | Peso supergallo

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

| Peso supergallo – Horario: a continuación – Transmisión: DAZN Ismail Muhammad vs Frank Brown | Peso súper ligero

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

| Peso súper ligero – Horario: a continuación – Transmisión: DAZN Dennis Thompson vs Fernando Valdez | Peso gallo

– Horario: 18:00hs aproximadamente

– Transmisión: DAZN

A qué hora empieza la cartelera de Jaron Ennis vs. David Avanesyan

Se estima que el horario en el que de inicio la cartelera estelar sea a las 18:00hs del centro de México, por lo que la presentación de Ennis se espera para las 21:00hs aproximadamente.

Jaron Ennis atraviesa una gran presente y lo quiere estirar en Filadelfia reteniendo su título welter de la FIB. (IMAGO)

Dónde ver la cartelera de Jaron Ennis vs. David Avanesyan

Para todos aquellos que quieran seguir la acción de sábado, lo podrán hacer a través de DAZN.