Julio César Chávez, considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de la historia, fue parte en las últimas horas de una conferencia de prensa organizada por Meet & Greet Experience México en la cual reveló su antigua simpatía por un club de la Liga MX.

Acompañado de otros íconos del deporte como Humberto González y Carlos Reinoso, el César del Boxeo reconoció que en su infancia le iba al América. Además, comentó que el gran culpable de su amor por las Águilas fue justamente el recordado ex futbolista chileno, mismo que le causó perder esa pasión una vez que se retiró de los campos de juego.

“Yo era americanista cuando Carlos jugaba en el América, y como Carlos ya no juega en el América, ya no soy americanista”, manifestó el ex púgil de 62 años, quien no perdió la oportunidad de elogiar a su ídolo.

Julio César Chávez afirmó que el iba al América. (Imago)

“Carlos Reinoso es, para mí, el mejor jugador de la historia que ha venido del extranjero. La verdad, siempre lo seguí, desde muy niño, siempre lo admiré”, agregó.

Vale destacar que el Maestro, tal como era apodado Reinoso, ganó seis títulos con el América en su etapa de jugador (1970-1979). En su palmarés figuran dos torneos de Primera División (1970-1971 y 1975-1976), un Campeón de Campeones (1975-1976) y una Copa México (1973-1974). En tanto, en el orden internacional logró la Concachampions 1977 y la Copa Interamericana 1978.

Los elogios de Carlos Reinoso para Julio César Chávez

Claro que el chileno de 79 años no se quedó callado y le devolvió la gentileza a Julio César Chávez, a quien destacó como el N° 1 en la historia del boxeo.

Reinoso reconoció a Julio César Chávez como el mejor boxeador de la historia. (Imago)

“Es el mejor peleador de la historia. Don Julio César Chávez, para mí es un orgullo y un privilegio estar con él”, afirmó el oriundo de Santiago de Chile.

