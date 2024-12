El año de Toluca en la Liga MX ha sido bueno. Si bien el equipo tuvo sus momentos de altibajos y terminó con un resultado decepcionante en la Liguilla al perder con el América en el Apertura, lo cierto es que logró consolidar y demostrar una idea de juego que se buscará extender en 2025. Lo que viene será distinto, porque del banquillo se fue Renato Paiva y llegó Antonio Mohamed, pero la intención de pelear el título será la misma, por lo que es clave entender con qué figuras contarán los Diablos Rojos para el futuro.

ver también La Inteligencia Artificial predijo a los próximos campeones de Liga MX de los siguientes 10 años

Para empezar, hay que decir que el plantel de Toluca es muy rico en nombres propios. En todas sus líneas ostenta grandes figuras que portan una jerarquía envidiable por muchos otros planteles. En ese contexto, lo que tendrá que priorizar la directiva es mantener una buena base y reforzar los pedidos del Turco Mohamed para sostener un equipo confiable y atractivo.

La lista tiene a seis protagonistas que son fundamentales en la estructura de los Diablos Rojos pensando en tener esa plantilla competitiva que compita de igual a igual con el resto de equipos del país. En ese escenario, los nombres que aparecen van desde Tiago Volpi hasta Paulinho, pasando por Alexis Vega, Jesús Ángulo, Marcel Ruiz y Helinho.

Publicidad

Publicidad

La situación contractual de las figuras de Toluca:

Tiago Volpi : contrato hasta mediados de 2026. Interesa en Pumas UNAM.

: contrato hasta mediados de 2026. Interesa en Pumas UNAM. Alexis Vega : vínculo hasta finales de 2026. América lo busca para 2025.

: vínculo hasta finales de 2026. América lo busca para 2025. Canelo Ángulo : contrato hasta junio de 2027. No existen planes de salida.

: contrato hasta junio de 2027. No existen planes de salida. Marcel Ruiz : contrato hasta finales de 2027. Abiertos a escuchar opciones, no es prioridad venderlo.

: contrato hasta finales de 2027. Abiertos a escuchar opciones, no es prioridad venderlo. Paulinho : vínculo hasta junio de 2027. Goleador del equipo, ninguna intención de desprenderse de él.

: vínculo hasta junio de 2027. Goleador del equipo, ninguna intención de desprenderse de él. Helinho: contrato hasta 2029. El deseo es que rinda y no que se vaya después de haber pagado 15 millones de dólares por su ficha.

Tiago Volpi genera interés en la Liga MX y más precisamente en Pumas UNAM para 2025. (IMAGO)

Como se puede ver, no hay planes de desarmar el equipo, sino más bien todo lo contrario, ya que se trata de estrellas que funcionan bien dentro de los Diablos Rojos y no hay argumentos que hagan querer deshacerse de ellos. El que más presión tiene es Helinho, el brasileño que llegó al club a cambio de una fortuna y aún no ha podido demostrar su potencial.

Publicidad

Publicidad

En el caso del resto, se trata de jugadores de los que nadie duda de sus capacidades y solamente se irían en caso de que se trate de un acuerdo que contente a todas las partes involucradas, pero no hay apuro porque aparezca alguno.

Helinho no pudo brillar desde su llegada a Toluca y se espera que lo haga en 2025. (IMAGO)

ver también Fichajes Liga MX: Atlas, cerca de llevarse un futbolista de Toluca FC para el Clausura 2025

A esto se le debe sumar el deseo de Mohamed, quien ya conoce a muchos de estos futbolistas por su experiencia en la liga y será él quien determine como combina estas figuras con los refuerzos que buscará para seguir potenciando a un equipo que hace tiempo promete, pero no termina de dar el salto en el futbol mexicano.

Publicidad