Skye Nicolson cree que su decisión de seguir siendo profesional y buscar la gloria del título mundial será reivindicada el viernes por la noche cuando desafíe a Sabrina Maribel Pérez por el título mundial interino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno en Tijuana, México.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Nicolson (7-0) había estado agonizando por tener una segunda oportunidad de alcanzar la gloria olímpica en los Juegos de París 2024, después de haber sido superada en los cuartos de final de los Juegos de 2020 en Japón por la británica Karissa Artingsall.

La estrella australiana decidió convertirse en profesional después de esa decepción y ha impresionado al llegar a 7-0 y ubicarse entre los seis primeros de todos los rankings de los organismos rectores, pero con los profesionales capaces de luchar en los Juegos Olímpicos, la peleadora de 28 años había estado jugando con una carrera para conseguir una medalla de oro olímpica junto con el máximo premio de los Juegos de la Commonwealth que obtuvo en 2016.

Antes del enfrentamiento del viernes por la noche contra la argentina Pérez (18-1-1, 2 nocauts), Nicolson revela que ver un programa de Stateside Matchroom en las primeras horas de la mañana, en Londres en junio fue el factor decisivo para que ella decidiera seguir en las filas pagadas, y la victoria el viernes por la noche en Tijuana la verá tomar un gran paso hacia la próxima oportunidad de conseguir el título mundial.

“Fue una decisión realmente difícil seguir siendo profesional, pero era algo que estaba dentro de mí", dijo Nicolson. “Es difícil de explicar, cuando me convertí en profesional, siempre estaba pensando al 100 por ciento en los Juegos de París en 2024. Mi tiempo en los Juegos Olímpicos fue interrumpido, tal vez de manera controvertida, fue una decisión cerrada, pero mucha gente pensó que yo Gané y merecí la medalla, así que fue difícil dejar eso de lado y seguir adelante”.

“He tenido un año y medio vertiginoso como profesional, me encanta lo que estoy haciendo, tengo un gran impulso y estoy en un buen lugar en apenas siete peleas. Empecé a sentir que casi estaba convencerme de que todavía quería seguir la ruta olímpica porque es algo que siempre había querido hacer, en lugar de aceptar realmente cómo me sentía al respecto”.

“Fui e hice algunos de los campos de entrenamiento internacionales con los equipos amateurs y algo simplemente no estaba bien y estaba en casa en Londres viendo el show de Nueva Orleans a las 2 am, estaba en el borde de mi asiento viendo las peleas y recibiendo Me emocioné y pensé 'este soy yo ahora, esto es lo que quiero' y no podía estar seguro de cuándo volvería a pelear como profesional si seguía ese camino”.

“Cuando tomé la decisión de seguir siendo profesional, sentí como si me quitaran un peso de encima, me sentí muy feliz y contento con la decisión y supe que era la correcta. Quiero mantener el impulso y quiero luchar por un título mundial en los próximos ocho a 12 meses y siento que no viviré arrepentido y que he tomado al 100 por ciento la decisión correcta”.

“Estoy entre los seis primeros en todos los órganos rectores y he trabajado duro para estar allí y es una muy buena posición. Además, volviendo a las pruebas amateur, la gente había estado diciendo que todavía peleo como un aficionado, pero no puedo decirles cuánto he cambiado. Quizás fueron pequeños cambios que la gente de afuera no pudo notar, pero para mí fueron grandes cambios. Sentí que podía terminar revirtiendo 18 meses de trabajo en el gimnasio como profesional por un año como amateur, y luego volver a trabajar como profesional después de París por un año más o menos”.

“Estoy muy emocionado por el viernes, y especialmente como retador. No quiero estar peleando por títulos vacantes, siento que los voy a ganar más peleando contra el campeón y destronándolo. Ella ha sido profesional durante mucho tiempo y tiene experiencia, creo que es un buen paso adelante para mí de cara a mi octava pelea. Vengo a tomar lo que es mío y ocupar esa posición obligatoria”.

“Siento que la mayoría de los oponentes con los que he boxeado han venido para sobrevivir, no para ganar, así que ella es la campeona y querrá conservar ese título, y eso sacará lo mejor de ambos. Ella viene a ganar y ahí es donde veré las aperturas y oportunidades más que mis peleas hasta ahora. No hay muchas imágenes disponibles, sé que ella es más baja que yo, pero no hay mucho, así que estamos preparados para cualquier cosa”.

El choque de Nicolson con Pérez se produce en una noche repleta de acción en Tijuana el fin de semana de la Independencia de México, encabezada por Ángel Fierro (21-1-2 17 KOs) defendiendo su título de peso ligero OMB NABO contra Brayan Zamarripa (13-1 4 KOs).

Erika Cruz (15-2 3 KOs) regresa a la acción luego de su batalla épica con Amanda Serrano en febrero y se enfrenta a Melissa Odessa Parker (6-1 2 KOs) por el título continental supergallo de las Américas de la AMB, el talento mexicano en ascenso Kevin Barron Crespo ( 12-0 9 KOs) prueba la acción de diez asaltos por primera vez cuando se enfrenta a Christian Olivo Barreda (20-1-1 7 KOs) y el joven peso pesado Federico Pacheco (4-0 3 KOs) inicia la cartelera en vivo por DAZN contra Carlos Cárdenas (4-0 3 KOs).