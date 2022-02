Este sábado 5 de febrero, Jesse Rodríguez consiguió en el Footprint Center de Phoenix la victoria más importante de su carrera como profesional, no solo porque derrotó con solvencia a un excampeón como Carlos Cuadras sino porque le sirvió además para conquistar el título mundial de peso súper mosca del CMB que estaba vacante.

Con nada más que 22 años y habiendo logrado ya coronarse como campeón del mundo, Bam espera que a partir de ahora se le abran de par en par las puertas de los grandes eventos y es por ello que no dudó en pedir la oportunidad de enfrentar a quien resulte ganador del combate entre Román Chocolatito González y Julio César Rey Martínez.

"Tuve una pelea muy dura. Cuadras sacó un Jesse Rodríguez que no sabía que estaba en mí. Estoy feliz por eso. Él es un verdadero guerrero. En un momento pensé que lo iba a noquear, pero es muy fuerte. Me apegué al plan de juego, usé mis ángulos. Me mantuve sereno y seguí trabajando", comenzó diciendo en rueda de prensa.

Y agregó: "Me siento bien con este peso, así que me quedaré aquí por ahora, pero si tengo una buena pelea en 108 libras o 112 libras, me gustaría tener la oportunidad de enfrentar al ganador de Chocolatito vs Martínez. Quién sabe. Estoy abierto a realizar las mejores peleas que haya para mí".

Román González y Julio César Martínez, reemplazo de un Gallo Estrada que debió dejar de entrenar para la trilogía por dar positivo de Covid-19, estarán enfrentándose el próximo 5 de marzo en la Pechanga Arena de San Diego, sin que haya títulos mundiales en juego.