Con realidades diferentes en el inicio del nuevo formato, el Liverpool y el Real Madrid protagonizarán el plato fuerte de la jornada de este miércoles 27 de noviembre, cuando se enfrenten en Inglaterra en la continuidad de la ‘fase de liga’ de la UEFA Champions League 2024-25.

Los ‘Reds’ llegan a este desafío con puntaje ideal -12 puntos de 12 posibles-, luego de cosechar cuatro victorias consecutivas en este comienzo (3-1 vs. AC Milan en Italia, 2-0 vs. Bologna en Reino Unido, 1-0 vs. Red Bull Leipzig y 4-0 vs. Bayer Leverkusen en Inglaterra).

El ‘Merengue’, mientras tanto, alcanza esta instancia tras sumar la mitad de los puntos disputados -6 unidades en 4 presentaciones- tras acumular dos triunfos (3-1 vs. Stuttgart y 5-2 vs. Borussia Dortmund, ambos en Madrid) y dos derrotas (0-1 vs. Lille en Francia y 1-3 ante AC Milan en el Bernabéu).

De cara a este partido trascendental, habrá un sinfín de bajas de ambos equipos. Sin embargo, una se destaca por un condimento especial: es un jugador que en verano podría cambiar de club… ¡a su rival de esta tarde! Es el caso de Trent Alexander-Arnold, que no será titular ante Real Madrid, quizás su próximo destino.

Alexander-Arnold irá al banco ante Real Madrid [Foto: Getty]

¿Por qué no juega Trent Alexander-Arnold en Liverpool vs. Real Madrid?

El polifuncional futbolista de los ‘Reds’ no será de la partida ya que hace apenas dos días se reincorporó a los entrenamientos habituales con el primer equipo, tras recuperarse de una lesión en el tendón de la corva, que lo marginó poco más de dos semanas de los campos de juego para rehabilitarse.

Arne Slot, entrenador del Liverpool, se refirió al lateral derecho-volante en rueda de prensa y fue claro con su situación. “Trent está en la convocatoria para enfrentar al Real Madrid pero no está disponible para ser titular; quizás pueda jugar algunos minutos, en un mundo ideal no lo hará“, expresó el DT que atraviesa el desafío de ser el sucesor de un emblema como Jurgen Klopp.

Connor Bradley, marcador de punta categoría 2003 y de apenas 21 años, será el reemplazante de Trent Alexander-Arnold en el once inicial de los ‘Reds’ ante el Real Madrid en Anfield. El joven futbolista de las divisiones juveniles tendrá la responsabilidad de ayudar a marcar a Mbappé y compañía.

Trent Alexander-Arnold, ¿de Liverpool a Real Madrid?

Desde hace meses se viene especulando con la posibilidad del traspaso del futbolista británico a la Casablanca, y justo horas antes del Liverpool-Madrid, Relevo informó que habrá una reunión entre directivos de ambos clubes hoy mismo para platicar sobre las condiciones de una hipotética transferencia definitiva, aprovechando el enfrentamiento entre los dos equipos.