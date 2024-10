La novela de Fernando Gago continúa siendo tema principal en México, principalmente en Chivas. Resulta que, cuando muchos daban su salida rumbo a Boca Juniors como un hecho, el propio entrenador se encargó de afirmar lo contrario. Y tras sus primeras palabras, el DT volvió a hablar en rueda de prensa.

Este sábado, el Guadalajara sufrió una muy dura derrota frente a Atlas en el Clásico Tapatío. Ello hizo que las críticas de los aficionados para con el DT crecieran exponencialmente. Y en medio de los fuertes cuestionamientos, Fernando volvió a hablar y sorprender acerca de su futuro.

El entrenador continúa negando su salida rumbo a Boca Juniors (Imago7)

Fernando Gago reveló la verdad sobre su supuesta salida a Boca Juniors

En rueda de prensa, y como era de esperar, al entrenador le preguntaron sobre su futuro. “Primero y principal, lo voy a dejar muy claro: yo no tuve ninguna oferta, no tuve nada, ningún contacto. Ni yo, ni gente de mi entorno. No sé de dónde salió y no corresponde de mi parte”, respondió ante la primera consulta.

Más adelante, a Gago le volvieron a preguntar sobre su posible salida, y se mostró molesto: “Yo tengo contrato. ¿Cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada? ¿Cómo puedo asegurar algo del futuro? Yo tengo contrato acá”.

Y como si no hubiera sido suficiente, a Fernando le preguntaron por tercera vez en rueda de prensa sobre el tema. Sin embargo, esta última fue un tanto más ‘agresiva’, haciendo referencia a que abandonaría el proyecto de Chivas. “Pero si no tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No lo entiendo. Listo, buenas noches”, contestó, marchándose de la sala de prensa.