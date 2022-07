El Rebaño Sagrado no ha tenido el arranque de certamen que esperaba, por lo que buscará levantar cabeza en la próxima jornada.

Las Chivas de Guadalajara vienen de obtener un empate con sabor a poco en su visita a Santos Laguna. El equipo dirigido por Ricardo Cadena no ha tenido un buen inicio en el Apertura 2022, donde apenas sumó dos puntos sobre nueve disputados, por lo que los tiempos comienzan a apremiar al Rebaño Sagrado.

El conjunto rojiblanco marcha 15° en la tabla general y está cerca de meterse en problemas si no obtiene rápido una seguidilla de triunfos. La próxima jornada será, Chivas recibirá a León en el Estadio Akron, para luego medirse en un amistoso ante Juventus.

¿La solución a la falta de gol?

El Rebaño Sagrado debió salir al mercado para contrarrestar la lesión de José Juan Macías, y es por eso que llegó a un acuerdo para hacerse con Santiago Ormeño. Sin embargo, Ricardo Cadena podría sumar una nueva carta ofensiva, ya que Luis Fernando Puente, canterano de la institución, está cerca de recuperarse de una lesión de ligamento cruzado anterior. De momento, el atacante ya aparece registrado con el Sub-20.

De la Torre cree que Cadena aguantará

El mal inicio de Chivas en el Apertura 2022 ha despertado rumores y especulaciones respecto al futuro del entrenador, Ricardo Cadena. Sin embargo, para Eduardo de la Torre, ex goleador del Rebaño Sagrado, el estratega completará el certamen en el banquillo: "Yo creo que sí lo va a terminar. Que lo termine bien. Que lo termine sacando a flote este torneo, no lo sé. Yo no creo que vaya a haber algún cambio, salvo que haya una crisis tremenda", opinó.