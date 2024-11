Ya es un hecho: habrá Clásico Tapatío en el Play In del Apertura 2024 de la Liga MX. El tradicional duelo entre Chivas y Atlas quedó certificado luego de que los Zorros finalizaran en la décima posición tras su empate a cero como visitantes de Necaxa, mientras que el Rebaño terminó 9° al caer como local de Atlético de San Luis (0-1).

Chicharito Hernández le envió un mensaje a al afición de Chivas de cara al Play In de la Liga MX

Al enterarse de que enfrentarán en el Estadio Akron a uno de sus más acérrimos rivales, los fanáticos del conjunto rojiblanco se volcaron a las redes para realizarle un especial pedido a su equipo. Al respecto, muchos pidieron que Chivas derrota a Atlas para propinarle la derrota N°1000 de su historia en Liga MX a la Academia.

“Oportunidad de atascarles la derrota 1000 o despedirse de este torneo de manera miserable y humillante. No hay medias tintas”, comentó un usuario en X (ex Twitter). En la misma sintonía, otros agregaron: “Se viene la derrota 1000 de Atlas, no me decepciones Chivas”, “la derrota 1000 está en nuestras manos, no la cag… y vayan por el campeonato” y “si alguien debe meterles la derrota 1000 es justamente Chivas”.

Vale recordar que Atlas es el equipo que más cerca está de llegar al millar de caídas en el torneo nacional. Lo siguen América, con 907 derrotas, y Atlante (905), aunque los Potros de Hierro ya no juegan en la Liga MX desde el Clausura 2014.

¿Contra quién jugará el ganador del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas por el Play In del Apertura 2024?

El Clásico Tapatío será el primer obstáculo que deberán superar Chivas o Atlas en caso de querer seguir con vida en su objetivo de clasificarse a los cuartos de final de la Liguilla.

En ese sentido, quien resulte vencedor de este partido, que aún no cuenta con una fecha confirmada, deberá enfrentarse ante el perdedor del encuentro entre el 7° y el 8° de la clasificación. Hasta el momento, dichos rivales podrían ser América -por lo que también podría disputarse el Clásico Nacional en caso de que Chivas venza a Atlas-, Xolos o Rayados.