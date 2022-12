Tras varios años sin brillar, Chivas comienza a mostrar grandes pasajes de futbol de la mano de Veljko Paunvic, quien realiza declaraciones que ilusionan a los fanáticos Rojiblancos luego de lo que han realizado hasta el momento en la Copa Sky. Por otro lado, mientras el Rebaño se prepara para la definición ante Cruz Azul, el Pollo Briseño se diferencia del entrenador y marca una realidad de su equipo.

“Nos estamos haciendo más fuertes. No solo ilusionan a la afición, también a todos los que estamos aquí. Se ve un grupo más grande, sólido y de calidad. Al cuerpo técnico le da una gran motivación para hacer que este equipo funcione y gane”, declaró el serbio-español en conferencia de prensa tras el Clásico Tapatío.

Por otro lado, a diferencia de su entrenador, el Pollo Briseño pone los pies sobre la tierra y marca que Chivas no ha ganado nada. “Este equipo va bien. No hay que alarmarnos de nada, ni echar las campanas al vuelo, porque no hemos ganado nada y hay que seguir con esa misma misión", comentó el elemento Rojiblanco en diálogos con TUDN.

Y agregó: “Es un equipo muy bien trabajado. Creo que el poco tiempo que tenemos trabajado nos ha dejado puntualizar cosas, ver mucho video, repetición y creo que la vista, hace que cada partido que hagamos veamos videos del rival de nosotros y podamos mejorar. Creo que los detalles están ahí, hemos jugado partidos muy seguidos y a veces no hay tanto tiempo para trabajar, pero también el trabajo de videos sirvió mucho".

Por último, el defensa de Chivas habló de cómo tomar el partido ante Atlas y dijo que no fue para ellos un amistoso. “Sabíamos que ya estábamos calificados (a la final del evento), pero nosotros no lo vimos como un amistoso (el partido contra Atlas) y queríamos darle toda la seriedad, porque es un Clásico y en los Clásicos no hay amistosos", expresó el Pollo Briseño.