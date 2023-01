El pasado viernes, en el empate sin goles de Chivas ante Atlético San Luis, el atacante del Rebaño, Alexis Vega, sufrió una lesión en su rodilla derecha y preocupó a toda la afición rojiblanca. Este lunes, el futbolista se realizó los primeros chequeos médicos para conocer la gravedad del diagnóstico.

El plantel de Chivas se entrenó este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle, sin la presencia de Alexis Vega, quien tal y como se esperaba, asistió a la clínica para realizarse estudios en su rodilla derecha. Al delantero de la Selección Mexicana, titular en Qatar 2022, se lo vio en muletas y será baja el sábado ante Toluca.

Tras retirarse del establecimiento, Vega se subió al auto que lo llevó y dejó que sea el doctor Jaime Figueroa quien hablase con los medios de comunicación. "No tenemos el diagnóstico certero, falta hacer un procedimiento. El miércoles tendremos información profunda. De entrada no es una lesión tan grave, no es ligamento cruzado que genere una baja más larga", expresó para el alivio de la afición rojiblanca.

De esta manera, aunque aún queden chequeos médicos por realizar, el panorama es alentador, ya que se descarta la rotura de ligamentos. "No será tanto tiempo. Debemos explorar dentro de la rodilla, de qué debemos hacer y qué modificar. Es un pronóstico bueno. Vamos a explorar la rodilla por dentro este miércoles", completó Figueroa.

La cuenta de Chivas también se pronunció

Minutos más tarde de que Alexis Vega se retirará de la clínica, la cuenta oficial de Chivas también publicó al respecto: "Hoy saliendo de los estudios, el doctor descartó una lesión de ligamentos y me comentó que este miércoles le realizarán una artroscopia exploratoria. Después de eso se determinará su rehabilitación", señalaron.