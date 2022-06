Después de una etapa en la que no logró obtener suficiente continuidad, César Huerta dejó de pertenecer a Chivas y se sumó a los Pumas de la UNAM. El atacante ya entrena junto al plantel universitario, comandado por Andrés Lillini, pero aún así, se refirió a su ciclo con la camiseta de Chivas. Según indica el atacante, los últimos meses no fueron para nada sencillos.

Durante los últimos certamenes, Chivas no logró competir de la mejor manera y los ánimos puertas hacia adentro tampoco fueron los mejores: "Sí llegue un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo y ahí dejé de disfrutar un poco y es de lo que puedo mejorar, con trabajo y disfrutando lo que haces las cosas pueden salir de una mejor manera", apuntó César Huerta.

Luego de no poder mostrar su mejor versión con la camiseta de Chivas, el futbolista espera poder demostrar su calidad en Pumas: "En lo mental me hizo muy fuerte, la verdad no lo puedo negar que fue complicado, en lo mental estoy un escalón arriba. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento, todo mi futbol y es algo que me pica en el orgullo y pienso y quiero sacármelo aquí con esta grandiosa oportunidad", afirmó.

El Chino Huerta analizó su estadía en Chivas y llegó a la conclusión de qué fue lo que le faltó para puder lucirse: "Continuidad, más que nada, porque oportunidad tuve, y no es tan fácil entrar cinco o diez minutos al final después de tres partidos de no entrar, encontrar ese ritmo y conexión es complicado, pero más que nada fue la continuidad que yo siento que me hizo falta", reflexionó.

Una nueva etapa en Pumas

El atacante de 21 años se encuentra ahora en una nueva institución, donde confía en poder tener más minutos: "Más que presión es orgullo, es un muy bonito reto que la verdad cualquier jugador quisiera tener esta oportunidad con Pumas y hoy que la tengo te puedo asegurar que no la pienso desaprovechar", aseguró Huerta.