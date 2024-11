Leo Fernández sigue generando revuelo debido a sus muy buenas actuaciones en Peñarol, donde se encuentra cedido por Toluca desde comienzos de este 2024. El talentoso volante de 26 años parece haber encontrado su lugar en el mundo, aunque a priori no le quedaría mucho tiempo en el futbol de su país, ya que debería regresar a la institución escarlata a mediados del próximo año.

Sin embargo, Ignacio Ruglio, presidente de la entidad aurinegra, se resiste a dar el brazo a torcer y no pierde las esperanzas de poder mantener a Leo Fernández por un tiempo más. En ese sentido, recordó el esfuerzo que hizo a mitad de año para quedarse con el jugador hasta diciembre, mes en el cual avisó que se definirá el futuro del futbolista.

“Yo siempre respondo lo mismo. Posibilidades siempre hay. A modo de ejemplo: a mitad de año era imposible saber si Leo se quedaba. Recuerdo que viajé a México (para negociar con Toluca la extensión del préstamo) y Diego (Aguirre, DT de Peñarol) me dijo: ‘Está bárbaro el viaje, pero no lo vas a lograr’. Pensar que no hay posibilidades es entregarse, y no lo voy a hacer (…) pero siempre respondo lo mismo, y es que esto no se va a saber hasta mitad de diciembre”, manifestó el mandamás del club sudamericano en diálogo con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Leo Fernández sigue deslumbrando con sus actuaciones en Peñarol. (Getty Images)

El particular pedido de los aficionados de Peñarol para evitar que Leo Fernández regrese a Toluca

Además, Ruglio reveló el particular pedido que le realizan los aficionados de Peñarol, quienes aún sueñan con poder seguir viendo a Leo Fernández desde cerca.

Al respecto, el presidente del Carbonero añadió: “Cada vez que Leo hace un gol no quiero ni mirar el teléfono porque me caen millones de Whatsapp donde me dicen ‘colecta ya, estás dormido'”. Vale destacar que el también ex Tigres UANL registra 21 goles y 16 asistencias en 42 partidos con Peñarol, equipo con el que conquistó el Clausura uruguayo de este año y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Más allá de esto, Ruglio se mostró consciente de que deberá esperar a que no haya grandes ofertas por Leo Fernández, ya que se ha hablado acerca del interés de clubes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y hasta Brasil para hacerse con lo servicios del futbolista.

“El mercado va a decidir cuánto está dispuesto a poner el club que le quiera comprar el pase de Leo a Toluca. ¿Qué pasa si viene un club de Arabia y dice, te hacemos un contrato de cinco millones por año? Entonces nada se va a saber hasta mitad de diciembre cuando Toluca sepa lo que vana pagar por Leo. La vamos a pelear, lo vamos a intentar”, concluyó.

