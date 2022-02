El hijo de Don Jorge Vergara no ha tomado las decisiones más acertadas de acuerdo a los seguidores del conjunto rojiblanco.

Tras la muerte de Don Jorge Vergara, la dirigencia de las Chivas de Guadalajara no ha dejado de ser criticada pues el timón del equipo lo tomó el controversial Amaury, hijo del famoso empresario y creador de Omnilife, pues al parecer sus decisiones no han sido del agrado de la afición rojiblanca, quienes han señalado en múltiples ocasiones que el equipo tapatío ha perdido con él al frente más su esencia.

Y es que el conjunto que en su momento fue apodado como el “Campeonísimo”, no ha conseguido ver la luz al final del túnel, pues no se han coronado desde la era de Matías Almeyda, y eso se remonta al Clausura 2017, última época en la que el Rebaño Sagrado se mostró imponente y arrasador, así como temible en la Liga MX, pues desde aquel entonces los tapatíos no han logrado llegar a estas instancias.

Esto ha provocado un descontento constante, y prueba de ello son algunas de los recientes reclamos de los aficionados, o mejor conocidos como “Chivahermanos”, que no se han querido quedar callados y han alzado la voz en contra del primogénito de Don Jorge, pues incluso han pedido que se vaya del club de Guadalajara, ya que no están de acuerdo a los manejos que ha hecho con la escuadra en donde sólo militan jugadores con raíces mexicanas.

“El oligarca ruso Roman Abramovich acaba de dimitir como dirigente del Chelsea, ¿Tú para cuándo, Amaury Vergara?”, es lo que publicó un usuario en su cuenta de Twitter, lo que derivó en una sorpresiva e inmediata respuesta por parte de Amaury con un rotundo “Nunca”, como respuesta a este reclamo, después de que se diera el anuncio del adiós de Abramovich, dueño del Chelsea.

¿Por qué dimitió Roman Abramovich?

La salida de Abramovich de la escuadra británica se da después de 20 años, y la cual se estaría dando después de las presiones tanto del gobierno inglés como de inversionistas, pues el empresario sostiene nexos muy cercanos con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, quién se encuentra envuelto en pleno conflicto bélico con Ucrania, después de que decidió invadirlos sin ningún tipo de contención además de que ordenó atacar Kiev y sus demás provincias.

Y es que después de que se diera dicho ataque a los ucranianos, Abramovich fue advertido en que tenía prohibida la entrada al Reino Unido por esta misma relación con el mandatario ruso, algo que no sería similar a Amaury, pero que si ha molestado sus interferencias poco acertadas a la hora de tomar decisiones sobre el entrenador así como de ciertos jugadores, e incluso se le ha comparado con el personaje de ficción, Salvador Iglesias de Club de Cuervos de Netflix, por la similitud de su comportamiento.