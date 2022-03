El camino de las Chivas de Guadalajara ha estado lleno de baches y demasiados contratiempos en los últimos años, y ni se diga de la sequía de títulos, lo que ha comenzado a desesperar a sus aficionados, quienes no han parado con los reclamos cada vez más constantes a la directiva pues no están convencidos con lo que ha presentado el club. Los fan también han revelado que no ven claro el futuro que le depara a manos de Marcelo Michel Leaño, quien cada jornada es cuestionado sobre su trabajo en el banquillo rojiblanco, situación que ha provocado que los seguidores pidan cada fin de semana su renuncia.

Pero al parecer hay un “plan maestro” detrás de todos estos altibajos que ha sufrido el Rebaño Sagrado, así lo reveló el actual dueño de los rojiblancos, Amaury Vergara, quien a pesar de las malas rachas que no dejan de aquejar a la escuadra de Verde Valle, pide paciencia a los fans pues el proyecto que tiene en mente con las Chivas es muy prometedor, por lo que sólo espera que puedan confiar en los directivos para ver resultados.

“Estamos construyendo un proyecto deportivo que venimos de menos a más, este plantel tiene todos los elementos, tiene todo el talento y toda la capacidad de ser une quipo campeón. Le puedo decir a la afición que tenga paciencia de lo que estamos construyendo. Mucha gente me dice que lo único que me interesa es el dinero, créanme que es lo último que me interesa en Chivas. Amo este equipo y voy a luchar en lo que creo que es lo mejor para el equipo”, declaró para W Radio.

Y es que el también Director general de Grupo Omnilife aseguró que ya están trabajando arduamente para conseguir el campeonato, además de que dijo estar consciente de que la afición tiene la razón en cada reclamo que hace sobre la falta de buenos resultados y que eso ha provocado que en múltiples ocasiones pidan que renuncie al club y se lo venda a alguien más, y por ello reconoció que su trabajo es sacarlos del atolladero.

“Esa es mi tarea, mi responsabilidad y espero que muy pronto les podamos dar todas las alegrías que la gente está esperando, estamos muy cerca”, finalizó el directivo, quien reveló que se está apoyando en expertos del futbol y demás miembros del Rebaño, quienes no dejan de trabajar para velar por el bienestar del club, por lo que confía que pronto los seguidores rojiblancos tengan los resultados esperados.