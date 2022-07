El mediocampista mexicano Fernando el Nene Beltrán hizo su debut en la Liga MX el 22 de julio de 2017 con las Chivas del Guadalajara contra los Diablos Rojos del Toluca, y casi cinco años después, el 16 de julio de 2022, recibió el gafete de capitán del Rebaño en un juego ante los Guerreros del Santos.

En las dos primeras jornadas del torneo Apertura 2022 el capitán de las Chivas del Guadalajara fue Hiram Mier, pero a partir de la tercera Ricardo Cadena designó a Fernando el Nene Beltrán. "Ha sido muy lindo, estoy muy contento, muy agradecido con el profe Cadena por la oportunidad que me da. Creo que él está viendo algo en mí que puedo aportarle al grupo, estoy muy tranquilo, quiero ser capitán, siempre soñé con ser capitán, no me lo imaginé que a mis 24 años de edad me dieran esa dicha pero tengo que mostrar más personalidad, tomar ese rol importante dentro del equipo", comentó el mediocampista.

Ya con esa responsabilidad de ser el capitán de las Chivas del Guadalajara, Fernando el Nene Beltrán se siente aún más comprometido con el director técnico Ricardo Cadena quien ya ha sido cuestionado por el arranque de torneo que ha tenido el equipo. "Al final no es cosa del técnico. Nosotros lo respaldamos, sí, en el entrenamiento lo hacemos, le damos toda la confianza, él confía totalmente en nosotros pero al final esto es de resultados. No podemos salir a decir que queremos al técnico y que queremos que no se vaya, porque lo que nosotros necesitamos darle son puntos para que se vea reflejado no nada más su trabajo sino el de todos como equipo. Al final todo es lo que queremos: que mejoremos, que ganemos, que crezcamos, que metamos a Chivas donde queremos pero necesitamos resultados y esos resultados no los hace el técnico, los tenemos que hacer nosotros dentro del campo".

Fernando el Nene Beltrán ha jugado cinco partidos con la selección mexicana en la que debutó con el director técnico Gerardo el Tata Martino. El mediocampista fue tomado en cuanta para los últimos tres partidos amistosos del Tri y uno de la Liga de Naciones. El seleccionador lo evaluó de buena manera y eso le ha hecho ilusionarse con ser convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022. "Si él está sorprendido, yo totalmente quedé más sorprendido. No porque no pudiera hacerlo sino porque yo iba consciente a esa concentración, iba mentalizado en que iba a tener una oportunidad y que al final la tenía que aprovechar. No sabía cuándo iba a ser, pero sabía que me iba a dejar jugar. Iba con la mentalidad de que lo iba a hacer muy bien, al final salió mejor de lo que yo imaginé, estoy muy agradecido, muy contento pero no me aseguró nada. Él habló conmigo, fue muy claro, yo sé que no me debo subir a ningún lugar donde no estoy todavía ni subirme a un lugar que no me he ganado tampoco, yo no sé qué vaya a pasar, si vaya o no a ir, estoy consciente de que si hago bien las cosas en Chivas, si pongo a Chivas donde debe de estar, tengo más posibilidades de competir. Como equipo habemos mexicanos que si competimos en la Liga, muchos tienen posibilidades de ir al Mundial, de convencer al profe y de meter competitividad".

Nene Beltrán opinó sobre Dani Alves

En entrevista para Marca, Fernando el Nene Beltrán dio su opinión sobre la llegada del brasileño Dani Alves a la Liga MX como refuerzo de los Pumas. "Extranjeros de ese nivel que vengan a la liga aportan muchísimo. Y no solo a la liga, muchos canteranos tienen la dicha de aprender de alguien como él. En su momento lo dije, cuando tuve a (Carlos) Salcido, soy muy afortunado de haber aprendido y crecido con un jugador así, que tuvo una carrera buenísima, que fue a Europa, que jugó Mundiales. Cuando tienes personas así el grupo crece, la liga crece y todos crecemos, eso es lo más importante, que vengan a aportar mucho".