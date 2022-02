Chivas de Guadalajara sigue sin levantar cabeza en el Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El pasado sábado fue local del líder Puebla en la cancha del Estadio Akron, y se llevó otra dura derrota que lo aleja de la cima de la tabla general de posiciones. El clima comienza a estar tenso en la perla tapatía.

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Rebaño Sagrado, salió a dar la cara tras el difícil resultado y señaló que el Rojiblanco viene siendo afectado por las decisiones arbitrales durante los últimos años, aunque tampoco dejó de darle responsabilidad por el mal momento a los dirigidos por Marcelo Michel Leaño.

"Sí creo que algunas decisiones nos terminan perjudicando y siempre en estos últimos dos años, hemos actuado con buena comunicación, mucho respeto hacia la liga, la Comisión de Arbitraje, en todos los temas, pero si de repente la semana pasada nos afecta un poco VAR y son decisiones que terminan afectando, aquí lo más importante es que no hemos sido capaces, en lo deportivo, en el partido general de León y el primer tiempo de este partido (Puebla), superar todos los obstáculos", señaló.

Sin embargo, el directivo incluyó a la situación de los silbantes en un combo de problemas relacionados a lo deportivo: "No hemos sido capaces nosotros en lo deportivo, dentro de la cancha, de superar las adversidades, la que se presente, el rival, el clima, la cancha, el arbitraje, lo que sea, siempre tienes que superar estos obstáculos si quieres ser campeón o avanzar, que no suene como pretexto".

Ricardo Peláez sobre la protesta de Chivas en Twitter

Chivas de Guadalajara manifestó oficialmente su queja a través de la red social Twitter, cuando en el juego frente a La Franja reclamaron que se les "pite justamente". Al respecto, Peláez se desligó completamente de estas cuestiones y afirmó que las formas del club en materia de comunicación siempre fueron correctas.

"No te puedo hablar de los temas de comunicación porque no manejo las redes sociales, lo único que sí te digo que en los últimos dos años hemos sido muy correctos, de que siempre es por las vías correspondientes, de repente yo creo que hay que subir un poquito más el tono como lo hacen otros equipos, jugadores y a lo mejor esa es la forma, yo creo que no, creo que lo mejor es lo que hemos hecho", dijo