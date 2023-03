La temporada de Pumas ha estado marcada por los problemas que no solo ha tenido la plantilla, sino también el entrenador. Rafael Puente no logró convencer con su estilo de juego y apenas logró ganar 3 partidos desde su llegada al banquillo. Es por esa razón que la directiva decidió despedirlo luego de la derrota frente a Pachuca.

Si bien es cierto que sonaron muchos nombres en los últimos días, Pumas logró cerrar la llegada de Antonio Mohamed. El entrenador argentino ya sabe lo que es triunfar en la Liga MX y es un salto de calidad para el club. Sin embargo, el ex-América había rechazado trabajar en la institución hace algunos años.

El día que Antonino Mohamed rechazó a Pumas

Esta situación se dio durante 2019, cuando el club se encontraba en la búsqueda de un entrenador para el Apertura 2019. Más allá de que terminaron cerrando la llegada de Míchel González, Mohamed había sido uno de los candidatos más deseados. En ese momento, el argentino venía de dejar Huracán por haber cosechado malos resultados.

El propio Antonio Mohamed lo confirmó:"Hubo acercamientos, pero no se avanzó porque no quería dirigir este semestre. No se pudo hablar de proyectos, de nada, porque mi decisión era descansar. Mi pasión es dirigir. Voy a esperar que aparezca una oportunidad que realmente me seduzca desde lo deportivo, ese será mi desafío más importante".

Lo curioso de todo este contexto es que el 'Turco' terminó llegando a Monterrey para ganar el Apertura 2019, cuestión que generó cierta molestia en Pumas. Aún así, años después, es el argentino quien tendrá que sacar del apuro al conjunto universitario. Más allá de que quedan 5 fechas de la temporada regular del Clausura 2023, el objetivo del argentino será reconstruir para el siguiente curso.