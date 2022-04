Mucho se ha cuestionado sobre la continuidad de Marcelo Michel Leaño como entrenador de las Chivas de Guadalajara. Diversos medios mexicanos, así como aficionados han señalado que, pese a los malos resultados del Rebaño Sagrado, la permanencia del joven estratega se da por favoritismos por parte del dueño del conjunto tapatío, Amaury Vergara, pues es un viejo conocido de él.

Ante estas severas afirmaciones, Leaño rompió el silencio y reveló a ESPN, que esas teorías son completamente falsas, pues su puesto en el banquillo rojiblanco, según él, no se dio por la buena relación que tiene con el hijo mayor del fallecido, Don Jorge Vergara: “Es una mentira total, la verdad de las cosas es que Chivas es un equipo muy serio, con procesos claros de selección de personal y estoy aquí porque me invitaron y algo de mi trabajo pareció bueno”.

El ex integrante de los Rayos de Necaxa también quiso ser tajante al hablar de su relación con el Presidente Deportivo de la escuadra tapatía, Ricardo Peláez, pues no quiere que existan más dimes y diretes al respecto, ya que de acuerdo a lo revelado por Leaño, sostiene una relación impecable con el directivo a pesar de que diversos medios han señalado que no se caen nada bien, y son constantes las supuestas disputas entre ambos.

“Llevo una relación excelente con Peláez. Me ayuda, me sugiere, me cuestiona, es muy importante”, así lo aseguró Marcelo sin titubeos. El timonel del chiverío también aprovechó para hablar sobre la decisión de no contar con Raúl Gudiño, por lo que acabó con las especulaciones, señalando que habría tomado dicha decisión por temas meramente deportivos, y apuntó que en ningún momento se le ha hecho realmente a un lado.

“Es un tema deportivo, solo deportivo. Es un tema cien por ciento deportivo y las razones él las sabe y no me gusta hablarlas fuera”, comentó Leaño. Cabe recordar que hasta el momento el ex jugador del Porto no ha renovado su contrato con el equipo de la Perla Tapatía, lo que tendría tensa la relación entre el cancerbero del Rebaño, el cuerpo técnico y la directiva de Verde Valle, pues desconocen su futuro.

Leaño también aprovechó para referirse a la salida de Uriel Antuna, después de que este ha hecho comentarios poco acertados sobre la institución que le brindó la mano. Y es que, de acuerdo a Michel, el adiós del atacante de Verde Valle fue más que benéfica para el grupo: “Creo que el ciclo de Uriel aquí había terminado. Le está yendo bien y me alegra, es ungían jugador y persona. Nosotros buscamos refrescar el plantel y la llegada de Alvarado es importante. Ha sumado mucho en la parte ofensiva y los dos equipos salieron beneficiados”.