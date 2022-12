Ayer por la noche, Chivas no pudo quedarse con la final ante Cruz Azul luego de caer por 2-0 por la Copa Sky, torneo preparación para el Clausura 2023. Por otra parte, Veljko Paunovic tiene un gran problema resolver en el equipo a una semana de que debute ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.

Sin duda, lo sucedido en el Estadio Akron fue solo un traspié en un partido que no será importante como los que vivirá el Rebaño a partir del próximo seis de enero. A su vez, los fanáticos del Rojiblanco tienen de que ilusionarse, ya que el equipo presiona en la salida del rival, defiende bien y genera peligro, por lo que es competitivo.

Debido a esto, no es casualidad que el Veljko Paunovi ponga paños fríos luego de la derrota ante Cruz Azul al marcar que el verdadero campeonato comienza el próximo fin de semana. Sin embargo, el serbio-español tiene un duro problema a resolver y es la portería debido a que Miguel Jiménez falló al momento de contener el tiro de Gonzalo Carneiro, el cual significó el 2-0 final.

Cabe destacar que no es la primera vez que el Wacho falla en la pretemporada porque frente a Tigres no midió bien la trayectoria del tiro de Javier Aquino, lo que significó el 1-0 parcial. En otras palabras, Chivas tiene un guardameta que no da garantías y que es culpable de los dos goles que recibió en la Copa Sky. Además, a falta de una semana para que inicie el Clausura 2023, sería extraño que llegue un arquero mexicano que marque la diferencia en Valle Verde.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2023?

Como decíamos, el próximo sábado comienza el Clausura 2023 para Chivas cuando enfrente a Rayados de Monterrey a las 21:10 en el Gigante de Acero. El Rebaño Sagrado no logró alcanzar la Liguilla del Apertura 2022 luego de haber quedado eliminado ante Puebla por penales en el repechaje.