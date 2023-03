Las Chivas del Guadalajara están que no creen en nadie y paulatinamente bajo el mando del director técnico Veljko Paunovic han ido recuperando el hábito de ganar y en este torneo Clausura 2023 de la Liga MX están ubicadas en la parte alta de la clasificación como lo exige su historia.

En la décima jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, las Chivas del Guadalajara sumaron otra victoria, ahora ante los Guerreros del Santos; en este triunfo los mediocampista Víctor el Pocho Guzmán y Fernando el Nene Beltrán fueron protagonistas.

Chivas puede dar más: Veljko Paunovic

Con el paso de las jornadas del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, Veljko Paunovic la ha dado consistencia a las Chivas del Guadalajara y paulatinamente va convenciendo a quienes lo recibieron con escepticismo. El director técnico serbio expresó su confianza en que "este equipo puede jugar más, estoy convencido. Cuando estoy convencido de las cosas, sé que tengo razón, este equipo puede jugar más y quiero más. Quiero que se diviertan jugando, que sean imparables. Seguimos teniendo hambre y creemos que este equipo ha sido un equipo campeón y para volver a ser campeón, tiene que seguir mejorando".

Chivas le tiene amor a ganar: Fernando Beltrán

Las Chivas del Guadalajara siguen causando sensación en este torneo Clausura 2023. En el partido contra los Guerreros del Santos lograron su sexta victoria del torneo, cuarta cosecutiva. El mediocampista Fernando Beltrán, autor de uno de los goles, habló para Chivas TV sobre el secreto de este buen momento del Rebaño: "Las ganas, el amor a ganar. La parte en donde estamos haciendo un hábito por ganar, ganar y ganar. Esta parte es muy nueva para nosotros. El profe Pauno (Veljko Paunovic), aunque hagamos buenos partidos, siempre nos exige y hay algo que nos tiene que mejorar. No conformarnos, hay buenas cosas, hemos hecho muy buenos partidos, pero al final no hemos ganado nada. Hemos dicho que queríamos estar en esta posición en torneos pasados, no lo habíamos cumplido y hoy que lo estamos haciendo, creo que merecemos más y queremos más".