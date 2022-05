Están por cumplirse cinco años desde la consagración más reciente de las Chivas del Guadalajara como campeones de la Liga MX en el torneo Clausura 2017, en ese entonces aún no estaban en el plantel rojiblanco el volante ofensivo Jesús el Canelo Angulo y el delantero Alexis Vega. En ese entonces la figura era Alan Pulido a quien muchos quisieran tener de vuelta.

En la actualidad, tanto Jesús el Canelo Angulo como Alexis Vega sueñan con ganar el título de liga número 13 en la historia del Guadalajara. El siguiente paso rumbo a ese objetivo es eliminar en la ronda de repechaje del torneo Clausura 2022 a los Pumas, equipo al que ya vencieron en la fase regular.

Las poderosas razones por las que Alexis Vega renovó contrato

Alexis Vega firmó la renovación de contrato con las Chivas del Guadalajara justo a tiempo para tenerlo concentrado para el partido del repechaje del torneo Clausura 2022 contra los Pumas. La extensión del contrato abarca hasta el año 2024 cuando el delantero tenga 26 años, pero esto no significa que haya renunciado a su objetivo de jugar en Europa.

En conferencia de prensa, Alexis Vega comentó que “Chivas es el trampolín para Europa pero uno no piensa jugar en otro equipo de México estando en este gran club". Ya asegurada su continuidad por dos años más, el delantero señaló que va por el título de liga que también se le negó con el Toluca. “Yo quiero quedarme en Chivas y quedar campeón, no me puedo ir sin ser campeón, esa es mi prioridad. Hubiera sido un error haber firmado y estar pensando en Europa, si firmé fue porque quería seguir estando acá, quería seguir representando estos colores, el sueño lo tengo intacto, lo tengo desde que empecé a jugar futbol, pero sé que haciendo buenos partidos, Chivas me va a catapultar".

Canelo Angulo: Chivas va por la liguilla y por el campeonato

De cara a su partido del repechaje del torneo Clausura 2022 contra los Pumas, Jesús el Canelo Angulo, volante ofensivo de las Chivas del Guadalajara, dijo en una entrevista para Azteca Deportes que la mentalidad de todo el plantel rojiblanco está en obtener la copa número 13 de su historia.

"Contra Pumas va a ser un partido difícil, estas ya son finales y un torneo diferente", comentó Jesús el Canelo Angulo. "Tanto yo como mis compañeros tenemos esa hambre de un campeonato, de dejar a Chivas donde se merece, así que se puede esperar lo que sea de Chivas, para bien. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen papel en esta liguilla y, si Dios quiere, vamos a pelear el campeonato".