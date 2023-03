En Chivas por el momento todo es alegría y no es para menos debido a que se ubican cuarto con 18 unidades. Debido a esto, el Rebaño Sagrado busca llegar la mejor manera a la jornada 10 cuando enfrente a Santos Laguna por el Clausura 2023 y así llevarse otro tres puntos que los afiance en la clasificación directa.

Por otra parte, mientras Rojiblanco se alista para su próximo encuentro, Veljko Paunovic habló de las comparaciones que comienzan a aparecer con Matías Almeyda. Además, Gullit Peña, controvertido exjugador del Guadalajara, anunció que tendrá su propio equipo de futbol.

Paunovic habló de las comparaciones con Almeyda

El momento que vive Chivas ilusiona y hace a muchos recordar que lo que se vivió con el entrenador argentino en Valle Verde, por lo que Veljko Paunovic fue consultado al respecto. "Él (Almeyda) es un referente, alguien que tiene su legado aquí y alguien a quien admiro. Yo tengo que seguir trabajando y hacer mi propio legado. Es un orgullo que haya gente que lo vea así. Sé que aún no he ganado nada. Es para mí un reto tremendo. Me gusta que tengamos el apoyo de la gente, que se da cuenta de que hay una mejora. Esto no es fácil", expresó en conferencia de prensa.

Gullit Peña tendrá su propio equipo

Uno de los jugadores más polémicos por temas extracancha sin duda es Gullit Peña, quien en las últimas horas fue noticia por un anuncio que realizó. En sus redes sociales el futbolista invitó a sus seguidores a las visorias de su equipo, Gullit Peña FC, el cual formará parte de la segunda división de la Liga de Balompié MX.