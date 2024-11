América no dio al talla en el Estadio Nemesio Diez, donde cayó por 4-0 ante Toluca en el marco de la última jornada de la fase regular del Apertura 2024. De esta manera, el conjunto de André Jardine no consiguió acceder a los cuartos de final de manera directa y deberá jugar un Play In para garantizarse su lugar entre los ocho mejores de la Liga MX.

Una vez terminado el encuentro, los aficionados de las Águilas se volcaron a las redes sociales para expresar su descontento por la goleada sufrida ante los Diablos Rojos. Uno de los más marcados por los fanáticos fue Néstor Araujo, quien no logró cumplir un buen partido y sufrió por demás en la zona defensiva ante los embates del conjunto de Renato Paiva.

“Araujo debe irse del equipo, en verdad no sé cómo llegó a ser futbolista profesional”, “en los 4 goles fue espectador, es increíble que toda la afición vea sus carencias y Jardine sea el único que no”, “¿El precio por el bicampeonato era poner a Araujo de titular todo este torneo” y “fuera Araujo”, escribieron algunos de los simpatizantes del América en X (ex Twitter).

Cabe destacar que el ex Cruz Azul y Santos Laguna ha disputado 13 encuentros sobre 17 posibles con el conjunto azulcrema en este Apertura 2024. Con el zaguero en cancha, el equipo capitalino perdió seis encuentros, ganó seis y empató solo uno.

¿Contra quién jugará América en el Play In del Apertura 2024?

Luego de la goleada recibida, el América cayó hasta el 7° lugar de la clasificación. Por ende, hasta el momento estaría jugando frente a Xolos (8°) en Tijuana por la clasificación a los cuartos de final.

Sin embargo, el conjunto de Juan Carlos Osorio deberá disputar su partido de la Jornada 17 este domingo 9 de noviembre como local de Puebla. En caso de ganar, subirá hasta los 29 puntos y se metería entre los seis mejores de la clasificación en caso que Rayados (6°) perdiera como local de León. En ese escenario, el rival de las Águilas sería el combinado de Martín Demichelis, ante el cual se enfrentarían en el Estadio Ciudad de los Deportes.

